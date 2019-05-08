Сегодня Лиза Боярская поделилась с поклонниками фото с крестными родителями малыша. Ими стали коллеги по Малому драматическому театру актеры Олег Рязанцев и Елена Соломонова. Вместе они играют в ряде постановок, среди которых «Король Лир», «Блажь», «Три сестры» и «Вишневый сад». «Наши новоиспечённые кумовья! Леночек, Олежа, спасибо вам мои дорогие, люблю!» — написала Боярская у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 7 Май 2019 в 10:57 PDT

Напомним, на днях младшему сыну Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Григорию исполнилось пять месяцев. О том, что малыша крестили, случайно проговорилась в Instagram-блоге режиссер Светлана Дружинина. Она делилась с поклонниками подробностями съемок картины «Гардемарины» в Крыму и обронила фразу о том, что Михаил Боярский отпросился у нее на крестины младшего внука.

В комментариях к поздравлениям поклонников присоединились известные артистки Мария Машкова, Равшана Куркова и Юлия Пересильд.