"Алхимия творчества: история про мечты, которые осуществились"

После специального показа режиссерской версии фильма «Про рок» музыкант Олег Нестеров и кинорежиссер Евгений Григорьев проведут public talk со зрителями фильма «Про рок». Поговорят о том, где искать вдохновение, как устроен творческий процесс, при каких обстоятельствах он заходит в тупик и как оттуда выбираться.

«Про рок» называют «фильмом-антидепрессантом» о выборе своего пути. Трое музыкантов, отобранных на кастинге рок-звездами, пять лет идут к успеху через видимые и невидимые препятствия.

Журналист «Ведомостей» Ксения Рождественская называет фильм «остроумным и едким монтажем», выделяя «умелую игру с саундтреком», «самоиронию, граничащую с самобичеванием», режиссерскую изобретательность и любовь. «Это одновременно и слом шаблонов о документальном кино, и очень яркое высказывание о времени, о поколении, которое Евгений Григорьев решил задокументировать, да так влип, что еле живым выбрался. И о том, в каких мучениях рождается искусство, и о том, куда мы все идем», — говорит кинокритик Екатерина Визгалова. «Про рок» получил гран-при кинофестиваля «Движение» и спецприз кинофестиваля Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке.

19 мая, 20:00, большой зал киноцентра «Октябрь»