Дарья Щербакова, сыгравшая Татьяну Буланову в сериале, стала ее фанаткой

На телеканале Россия 1 стартовала премьера сериала «Никогда не говори "никогда"», созданного по мотивам жизни и творчества певицы Татьяны Булановой. События разворачиваются в 90-х.

Главную роль в картине исполнила Дарья Щербакова. В своем Instagram актриса поделилась воспоминаниями о съемках и не только.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Щербакова (@dalvinovna) 1 Май 2019 в 4:36 PDT

«Вот я вроде не была ярой поклонницей Булановой, но через пару съёмочных дней уже вся группа ходила и напевала "Ясный мой свет". И вообще, знаете, как начиналось утро? Приходишь такой невыспавшийся в вагончик на грим, врубаешь песню и заряжаешься позитивом!» — написала Дарья.

На артистку также нахлынули воспоминания из далекого детства: «Чёрное море, высокое дерево, под которым меня ждал мальчик Слава (Бог знает, как он выглядел, но имя почему-то запомнилось), мы идём на дискотеку дома отдыха... А где-то в стороне стоят родители, чтобы не мешать лёгкому дыханию первой приморской романтики. И все это под "Не плачь. Ещё одна осталась ночь у нас с тобой..." Ну красота же!»