Анна Михалкова поздравила старшего сына с днем рождения

Актриса Анна Михалкова, старшая дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова опубликовала в Instagram фотографию сына Андрея и трогательно поздравила его с днем рождения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) 3 Май 2019 в 10:21 PDT

«Мой дорогой, мой бесконечно дорогой Андрюша! Я расцениваю появление тебя как огромный аванс. На самом деле у тебя есть удивительный человеческий талант: рядом с тобой хочется быть лучше. Не казаться, а именно быть лучше. Ты меня воспитал больше, чем я смогла воспитать тебя. Удивительное чувство, что ты каким-то образом оказался фундаментом той жизни, которую мы проживаем, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Мне очень хотелось бы, чтобы ты научился видеть свои победы и чувствовать себя счастливым. Таким же счастливым, как чувствую себя я с момента появления тебя в этом прекрасном мире», — написала Анна.

Напомним, у Анны Михалковой трое детей: Андрей, Сергей и Лидия. Все рождены в браке с бизнесменом Альбертом Баковым.