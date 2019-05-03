Любовь Толкалина открыла купальный сезон на Сицилии

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина проводит майские каникулы на Сицилии. 41-летняя звезда решила искупаться, несмотря на еще холодную воду. Зажигательным видео она поделилась с подписчиками в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 2 Май 2019 в 10:56 PDT

«Ура! купальный сезон этого года открыт! В ледяном волшебно красивом Тирренском море.... и в волшебно красивом купальнике. Сицилия, которую сами итальянцы сравнивают с очень сладким эспрессо, состоит не только из известного нам острова, который венчает серая шапка вулкана Этна. Сицилия — это еще и множество миниатюрных островков вокруг, жизнь, природа, быт и культура которых совершенна не похожи на остальную Италию. А именно острова: Эолийские (они же Липарские), Эгадские, Пелагские, а также остров Устика и остров Пантеллерия», — рассказала актриса.

«Люба, вы волшебная», «Вы — женщина-огонь!» — ответили поклонники в комментариях.