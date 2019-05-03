Екатерина Андреева принимает чудодейственные ванны на реке Усолке

В отличие от многих российских звезд, которые отдыхают на морских курортах, ведущая программы «Время» Екатерина Андреева решила провести весенние каникулы в 100 км от Уфы в бальнеологическом санатории Красноусольск. В Instagram Екатерина выложила видео, где она принимает чудодейственные ванны в реке Усолке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 1 Май 2019 в 9:47 PDT

«Вода смоет и унесёт все ненужное. А хрустальная вода этой реки, солёной и холодной, ещё и взбодрит – как ракета летать будешь. Всё течёт, всё изменяется. И это пройдёт, говаривал Царь Соломон, погружаясь в целебные воды Мёртвого моря. В этой речке составчик тоже тот ещё — ядрёный. И то, что мешает — и ментальное, и физическое, — после такой ванны в плюс 7 тоже как-то растворяется», — рассказала Андреева поклонникам.