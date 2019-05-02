Москвичи потусовались за просмотром рекламы

26 апреля в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась мировая премьера международного шоу «Ночь пожирателей рекламы». Более трех тысяч зрителей смогли посмотреть лучшие рекламные ролики со всего света. Sobesednik.ru оказался в числе зрителей и готов рассказать, чем это событие уникально.

«Каждая "Ночь пожирателей рекламы" — уникальная компиляция рекламных роликов со всего мира, которую уже почти 40 лет создает Жан Мари Бурсико. Темой "Ночи пожирателей рекламы — 2019" стала идея перерождения: это время обновления, переоценки и свежего взгляда на привычные вещи. Новая программа — это не просто показ лучших рекламных роликов, это шоу-терапия с гарантированным позитивным эффектом для гостей, которые готовы стать частью большого творческого праздника», — сообщил генеральный директор и продюсер «Ночи пожирателей рекламы» Даниил Костинский.

Еще за два часа до начала показа лучшей мировой рекламы, бережно собранной основателем шоу Жан Мари Бурсико и продюсерами из разных стран, около кинотеатра образовалась длинная очередь — все стремились успеть не только на показ, но и успеть выпить по бокалу аперитива для настроения. Любопытно, что многие зрители пришли сюда уже не в первый раз: стараются не пропускать мероприятие каждый год-два.

Сама атмосфера, царившая от начала и до конца мероприятия, весьма необычна для современных столичных тусовок: зрители отдыхали все в одном пространстве в независимости от возраста, социального положения и статуса.

// фото: Павел Юраш

Так, в первом антракте в пространстве кинотеатра на втором этаже, где за диджейским пультом стоял знаменитый DJ Грув (Евгений Рудин) и всем желающим наливали напитки, также потягивал напиток из своего бокала приглашенный гость известный художник Никас Сафронов. Он, кстати, как и другие звезды, оценивал несколько рекламных роликов, которые были представлены для судейства.

// фото: Павел Юраш

В жюри вошли известный писатель Александр Цыпкин и его супруга, основатель Русмоды Оксана Лаврентьева, Илья Глинников, виджей MTV Александр Анатольевич, Ровшан Аскеров, радиоведущая Рита Митрофанова, режиссер Андрей Житинкин, дуэт BLACK CUPRO, актеры Александр Семчев и Дмитрий Грачев, телеведущий Владимир Антохин, виртуоз-аккордеонист Влад Скандалли, продюсер Елена Кипер и официальный представитель фестиваля Cannes Lions в России Владимир Евстафьев.

Победителем стала пикантная реклама немецкой общественной организации ADAC, которая оказывает техническую, информационную и юридическую помощь автомобилистам. Именно этим роликом будет открываться фестивальная программа «Ночи пожирателей рекламы — 2019» в других городах.

«Ходили вчера с Оксаной на Ночь пожирателей рекламы. Один из роликов взорвал. Возрастная семейная пара в бдсм-костюмах, с плетками и всем набором. Причем нормально так возрастная, далеко к шестидесяти, и лица обычных бюргеров, ну зажечь решили, и в самый ответственный момент у дедка начинает вибрировать телефон. Он читает смс, а там от детей: "мы не понимаем, где бензобак, каким бензином заправляться, и т. д.". Реклама какой-то техподдержки на дорогах со слоганом "Дети, не мешайте родителям веселиться"», — поделился Цыпкин в своем инстаграме.

Неплохой выбор, но если оценивать ролики вне конкурсной программы, то было действительно много рекламы, достойной награды. Так, к примеру, в рекламном ролике аргентинской телевизионной премии «Лучший актер года» Билл Клинтон рассказывает, что «между ним и мисс Левински ничего не было» и что он «никогда и никому не лгал».

Еще один политический ролик, который достоин внимания, это английская реклама сайта вакансий 2019 года: по сюжету премьер-министр Великобритании Тереза Мэй идет по улице к себе домой, а зайдя в прихожую и захлопнув дверь, показывает средние пальцы из-за двери. «Немного утомились от своей работы? Лучшие вакансии на нашем сайте».

20% ночного показа заняла социальная реклама, которой с каждым годом снимают в разных странах все больше. Ночной показ рекламы из коллекции эксцентричного француза Жана Мари Бурсико ежегодно проходит в нескольких десятках стран. В 2019 году мировое шествие фестиваля «Ночь пожирателей рекламы» началось и в Москве.