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Дочь Александра Абдулова пошла по стопам знаменитого отца

Шоу-бизнес
18:01, 02 мая 2019
sobesednik.ru

фото: кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
фото: кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

Дочери Александра Абдулова Евгении, которая родилась незадолго до смерти своего знаменитого родителя, сейчас 12 лет. Она похожа на отца не только внешне. Актерский талант ей также передался по наследству. С ранних лет она занималась в театральной студии «Селебритис».

Сейчас Женяучится в школе-студии «Детикино». Как она умеет перевоплощаться, можно понять, посмотрев видеоролик этюда «Плакса».

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Публикация от Театральная школа | студия 🎭 (@celebritys.biz)

Девочка уже успела сняться и в профессиональном кино. В картину «Любовь и сакс» ее пригласила режиссер Алла Сурикова. Тогда Евгении было девять, и она идеально подошла на роль наивной маленькой героини. В одном из интервью Сурикова сказала, что кроме актерского таланта у Жени есть характер, который, возможно, приведет ее к профессии режиссера.

Напомним, Александра Абдулова не стало в январе 2008-го. Народному артисту было 54 года.

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// фото: Павел Юраш

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