Дочь Александра Абдулова пошла по стопам знаменитого отца

Дочери Александра Абдулова Евгении, которая родилась незадолго до смерти своего знаменитого родителя, сейчас 12 лет. Она похожа на отца не только внешне. Актерский талант ей также передался по наследству. С ранних лет она занималась в театральной студии «Селебритис».

Сейчас Женяучится в школе-студии «Детикино». Как она умеет перевоплощаться, можно понять, посмотрев видеоролик этюда «Плакса».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Театральная школа | студия 🎭 (@celebritys.biz) 13 Сен 2018 в 10:27 PDT

Девочка уже успела сняться и в профессиональном кино. В картину «Любовь и сакс» ее пригласила режиссер Алла Сурикова. Тогда Евгении было девять, и она идеально подошла на роль наивной маленькой героини. В одном из интервью Сурикова сказала, что кроме актерского таланта у Жени есть характер, который, возможно, приведет ее к профессии режиссера.

Напомним, Александра Абдулова не стало в январе 2008-го. Народному артисту было 54 года.