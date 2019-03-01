Навстречу весне: десять самых ярких и модных событий марта в Москве

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Новости дня

01 марта, пятница

[18:10]Экс-сенатор Дерев заявил, что Арашуковых задержали из-за его показаний
[18:05]"Арена Химки" примет дерби "Динамо" – "Спартак"
[17:42]Василий Конов сообщил о переносе открытия стадиона "Динамо" на лето 2019 года
[17:39]Депутат назвала преступлением отсутствие в УК статьи за побои в семье
[16:40]Депутат сообщил об увеличении числа госпитализированных ульяновских курсантов
[16:37]Цирковые артисты обвинили Эдгарда Запашного в мошенничестве
[16:15]Дом Скрипалей продолжат использовать как обычное жилье после очистки
[16:09]Вдова Яшина прокомментировала очередной перенос открытия стадиона "Динамо"
[15:39]Более 30 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах
[15:21]Лукашенко заявил, что общей валютой в Союзном государстве будет рубль
[15:08]Росгвардия задержала мужчину, устроившего стрельбу у нижегородской школы
[14:43]Маликов пообещал выпустить реквием в годовщину трагедии в "Зимней вишне"
[13:47]Лукашенко заявил, что "лучшие в мире" товары из Белоруссии не пускают в РФ
[13:29]В СФ призвали изменить пенсионное законодательство для перерасчета пенсий
[13:11]Очевидцы сообщили о стрельбе по прохожим у школы в Нижнем Новгороде
[12:56]Голодец назвала россиянок отстающими от мужчин по образованию и зарплатам
[12:07]Супруга Георгия Данелии рассказала об улучшении состояния режиссера
[11:50]Главам регионов предложили начислять баллы за состояние дорог
[11:31]В Москве начали штрафовать на тысячу рублей за остановку на "вафельнице"
[11:04]На восьмиклассника, отобравшего телефон у школьников в ЗАО, завели дело
[10:42]Ингушетию и Чечню назвали регионами с самой высокой безработицей
[08:40]Выгнавшего школьников из автобуса водителя в Хабаровске уволят
[08:19]На "салатовой" ветке метро Москвы пассажир упал на рельсы
[07:19]Lexus насмерть сбил сотрудника ГИБДД у Гагаринского тоннеля в Москве
[07:07]Метель и +1 градус ждут москвичей 1 марта

28 февраля, четверг

[17:53]Глава ЦИК РФ призвала молодежные избиркомы "зажечь" аудиторию
[17:47]Полиция Швеции задержала второго за неделю "российского шпиона"
[17:43]В Ненецком АО ребенка на 2 года отправили в закрытое воспитательное учреждение
[17:33]На Урале школьники пожаловались на компот с червями
[17:08]Следователи выясняют причины авиакрушения с двумя жертвами под Москвой
[17:02]Дерби между "Динамо" и "Спартаком" могут провести в "Лужниках"
[16:44]34 россиянина не смогли вылететь из Дели из-за конфликта Индии и Пакистана
[16:33]Под Самарой люди потребовали от полиции расследовать убийство собаки
[16:19]Путин отчитал МВД за низкий уровень раскрываемости преступлений
[16:17]Открытие стадиона "Динамо" в Москве отложено из-за состояния газона
[15:58]В Москве проверят частного врача, коловшего детям физраствор вместо вакцин
[15:53]Мосгорсуд отказался выпустить главу Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО
[15:49]Российский корабль столкнулся с судном и врезался в мост в Пусане
[15:30]Столичных водителей призвали отказаться от личных авто из-за непогоды
[15:08]Два человека погибли при падении самолета на подмосковные дачи


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Навстречу весне: десять самых ярких и модных событий марта в Москве

Шоу-бизнес

фото: Galina Barbieri / Global Look Press
фото: Galina Barbieri / Global Look Press

Дэвид Боуи, «Необъективная реальность» Верещагина, эпатажные IAMX и другие события начала весны в столице.

Концерт IAMX

фото: iamx2019.ru

Группа IAMX уже давно не требует представления: ее выступления отличаются своей экспрессивностью и непредсказуемостью, музыка пропитана некой драматичностью и меланхолией, а эксцентричный и часто провокационный образ Криса Корнера — неотъемлемая часть шоу. Сам музыкант говорит, что именно трансформация лежит в основе его музыки и мировоззрения.

Получая бесчисленное количеств просьб от русских поклонников, группа решила не заставлять себя долго ждать и добавить Россию в новый европейский тур. Действительно, любовь фанатов к этой немного странной, эпатажной и неординарной группе сложно не заметить. IAMX-мания давно с головой захватила нашу страну. Корнер, в свою очередь, не раз подчеркивал свое особенное и трепетное отношение к его российским поклонникам и говорил, что для группы особая честь давать выступления в России: «Мои российские фанаты очень теплые, преданные и страстные. Впрочем, как я понимаю, вы к гостям более благосклонны, чем друг к другу, но жаловаться мне лично не на что».

2 марта, Adrenaline Stadium (Ленинградский просп., д. 80, стр. 17)

«Густав Климт. Золото модерна»

На выставке вы увидите работы «золотого периода» Климта. Чувственные, завораживающие и новаторские женские образы будет сопровождать музыка. Площадь проекции всех изображений составляет 1200 квадратных метров.

Густав Климт совершил революцию в живописи. На выставке у вас появится возможность насладиться его пейзажами, декоративными композициями, портретами в формате мультимедийной инсталляции. Современные технологии обеспечивают полное погружение в эпоху и мир Климта. В центре цифрового искусства по одному билету вы сможете посетить две экспозиции — это займёт около часа. Параллельно будут проходить мультимедийные инсталляции, посвященные Климту, Микеланджело, авангарду и французским импрессионистам. Картины проецируются на полу и на стенах для эффекта максимального погружения. Помимо инсталляций, проходят кинопоказы, спектакли и лекции.

2 марта — 2 апреля, Центр дизайна Artplay (ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10)

Мюзикл «Стиляги»

фото: Театр наций

Яркие образы в духе 50-х, зажигательные танцы, любимые хиты и рок-н-ролльное настроение. Мюзикл «Стиляги» ставит двукратный лауреат премии «Золотая маска», которого называют «локомотивом российского музыкального театра», режиссер Алексей Франдетти.

Какова цена свободы — внешней и внутренней? Что может сделать человек ради любви? На какие изменения готов пойти? «Для меня очень важна тема несогласных людей и вообще нонконформизма в целом. Как эти группы людей существуют в обществе сегодня, и как они существовали тогда. Все это мы увидим через призму музыки, и здесь очень важен хореографический язык, на котором мы будем разговаривать», — поясняет режиссер.

Артисты мюзикла были подобраны через открытый кастинг, длившийся почти полгода, в нем приняло участие более 2500 человек. Большинству из них предстояло освоить игру на разных музыкальных инструментах — от саксофона до скрипки — и даже научиться петь в воздухе. 

2–3 марта, Театр наций (Петровский пер., 3)

«Необъективная реальность»

фото предоставлено пресс-службой МИА Кушнир Продакшн

Выставка известного российского фотографа Игоря Верещагина «Необъективная реальность» проходит в Мультимедиа Арт Музее в рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2019».

Игорь Верещагин — автор снимков таких звезд, как Пол Маккартни, Ринго Старр, Чак Берри, Роберт Плант, Игги Поп, Борис Гребенщиков, Энни Лейбовиц, Эллиотт Эрвитт. Во время приезда The Rolling Stones в Москву в 1998 году Игорь Верещагин был официальным фотографом группы в ее турне. Его фотографии печатались в российской и зарубежной прессе, на обложках пластинок музыкантов, украшали нью-йоркские музыкальные клубы. А вот первая выставка автора состоялась только в 2017 году в рамках X Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017» по инициативе продюсера Сергея Смолина.

В новой экспозиции «Необъективная реальность» в фокусе — съемки Игоря Верещагина 70-х годов. Это новая глава истории России в фотографиях, связанная со временем, которое сегодня, полвека спустя, нуждается в особой рефлексии. «Past in Future» или «Future in Past» — эпоха, по которой в настоящий момент в России кто-то ностальгирует, а кто-то рассматривает этот период стагнации как украденное из жизни время. В экспозицию также вошли избранные работы Верещагина, связанные с музыкантами и его последние работы, снятые в 2000-е.

До 14 апреля, МАММ (ул. Остоженка, 16)

«Боуи и его женщины»

фото предоставлено пресс-службой МИА Кушнир Продакшн

В Центре фотографии им. братьев Люмьер состоится лекция журналиста и рок-подвижника Александра Кушнира «Боуи и его женщины». Это история о связи креатива и порока, творчества и похоти. Она, безусловно, подрывает всевозможные моральные устои. После нее вы уже никогда не будете прежними — холодными, закрытыми и неприступными.

В 60-х — 70-х годах к Боуи всегда выстраивалась длинная очередь из прекрасных дам, которая, как правило, очень быстро двигалась. Да что там девушки — все поколение калифорнийских битников и берлинской богемы лежало у ног Поэта. И это чистая правда.

Череда удивительных историй началась, когда Боуи было 15 и он не поделил девушку со своим лучшим другом Джорджем Андервудом. Итогом стало то, что будущая звезда с будущим художником подрались, Джордж повредил Дэвиду глазную мышцу, и один зрачок артиста навсегда остался расширенным. Эффект разноцветных глаз стал частью сценического имиджа, дальнейшая судьба роковой красотки неизвестна, а в жизни Боуи потом появлялось очень много женщин в самых разных ипостасях. Это и актриса, исполнительница Дана Гиллеспи, пропевшая бэки на легендарном альбоме «The Rise and Fall of Ziggy Stardust», и Гермиона Фартингейл, с которой Дэвид выступал в театрально-музыкальной труппе Turguoise и танцевальной фолк-команде Feather, и журналистка Мэри Финнеган, с кем артист ненадолго сошелся после разрыва с Гермионой, и супермодель Твигги, и, конечно, преданная Боуи 30 лет Корин «Коко» Шваб — личный ассистент и, по сути, теневой продюсер Дэвида.

В рамках выставки «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю» Александр Кушнир покажет гостям лекции-перфоманса пеструю портретную галерею, украшенную малоизвестными фактами и яркими деталями из биографии артиста.

6 марта, Центр фотографии им. братьев Люмьер (Болотная наб., 3, стр. 1)

«Оптимистическая трагедия. Прощальный бал»

фото: Александринский театр

«Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» — это исследование и деконструкция советского мифа, признание необходимости избавиться от его метастазов.

В 1955 году на сцене Александринского театра был поставлен легендарный спектакль Георгия Товстоногова — академичный, патетический, имперский. Пьеса Вишневского обрела статус монумента советской эпохе, стала некой аллегорией борьбы добра со злом, где все приоритеты раз и навсегда расставлены. Меж тем в 1933 году бывший моряк Всеволод Вишневский написал для Александра Таирова и в сотрудничестве с ним неоднозначный и мятежный текст. Автор и театр искали новый аналог античного хора, экспериментировали с обращениями в зал и рискованными интермедиями-дискуссиями об актуальном искусстве. Но главное — прикоснулись к трагическому, а значит, вступали в область неразрешимых, роковых противоречий. Само время требовало диалога, и сегодня вопросы, раздирающие пьесу, отчаянно созвучны времени. Но новый пафос возникает не от того, что на них найдены ответы. А от разгорающегося чувства, что отыскать их невозможно. И невозможно это замалчивать. Все явственней потребность об этом кричать.

Спектакль Александринского театра пройдет в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска».
1314 марта, МХТ им. Чехова, основная сцена

Весенний концерт NЮ

фото: пресс-служба NЮ

NЮ — новый музыкальный проект известного российского актера Юрия Николаенко. Исполнитель роли одного из самых полюбившихся зрителям персонажей сериала «Улица» на ТНТ, обаятельного участкового, при ближайшем рассмотрении оказался талантливым композитором и вокалистом.

В одном из эпизодов сериала Юрий исполнил авторскую песню «В сердце», которая моментально стала хитом в социальных сетях, и недавно вышла на всех цифровых платформах. Первые два московских концерта NЮ прошли с аншлагами с разницей всего в две недели. Перед тем как начать подготовку к большим залам, Юрий дал серию камерных концертов в десяти городах центральной России, а впереди — выступления в обеих столицах.

В концертной программе NЮ не только всем известные дэнс-боевики с будущего альбома, такие как «Бог», «Под кайфом», «Верь в меня», но темпераментный и утонченный пиано-рок — на репертуаре сказывается консерваторское и театральное образование Юрия. Вечер с группой NЮ — это смесь лирики, эксцентрики, и грубого мужского юмора, талантливой импровизации и чувственности.

15 марта, «Шагал» (ул. Сергия Радонежского, 5/2, стр. 1)

Мюзикл «Чайка» с Ожогиным, Стоцкой и Пресняковым

 

фото предоставлено пресс-службой МИА Кушнир Продакшн

«Чайка» — постановка, в которой впервые герои легендарной пьесы Антона Чехова поют со сцены. Поставили спектакль южнокорейский режиссер Те Сик Кан и российский режиссер-постановщик Артем Каграманян. В центре сюжета — проблемы обычных людей, актуальные как во времена драматурга, так и сегодня. В новой версии пьесы у каждого персонажа свой музыкальный стиль, который создает неповторимый образ. Помимо этого зрителей ждут оригинальные декорации и костюмы, а также удивительные видеопроекции.

Главные роли исполняют актер и певец, лауреат премии «Золотая Маска» Иван Ожогин («Призрак Оперы», «Бал вампиров», «Мастер и Маргарита», «Джекилл и Хайд»), актриса и певица Анастасия Стоцкая (CHICAGO, Notre-Damme de Paris, «Поющие под дождем», «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»), певец, актер и фронтмен группы MULTIVERSE Никита Пресняков.

19 марта, КЦ «Москвич» (Волгоградский просп., 46/1)

Концерт-презентация группы «Лицей»

фото: пресс-служба группы "Лицей"

Настя Макаревич и группа «Лицей» исполнят треки с новой пластинки «Мчится время» и порадуют старыми хитами. Живой звук, хорошее настроение, любимая музыка!

Трио «Лицей» сегодня — это бессменный лидер Анастасия Макаревич, София Тайх, участница коллектива уже более 10 лет, и басистка Екатерина Непрук, которая присоединилась к коллективу в 2017 году. В этот вечер группа выступит вживую с приглашенными музыкантами.

23 марта, Arbat Hall (ул. Новый Арбат, 21)

Юбилейный концерт «55» Наталии Гулькиной

фото: пресс-служба Наталии Гулькиной

Шоу станет самым масштабным выступлением артистки в Москве за всю историю ее сольного творчества. В программу концерта войдут как проверенные временем хиты, так и совсем новые композиции. В этот вечер певица удивит зрителей несколькими яркими образами и фееричным живым выступлением при поддержке шоу-балета «Звезды».

Наталия Гулькина — символ эпохи 90-х и королева диско в настоящем. Сначала певица выступала в составе знаменитого «Миража», а уже вскоре организовала собственную группу «Звезды». Наталия — востребованная артистка, ее всегда ждут с концертами поклонники по всему миру, и она не отказывает им в удовольствии, активно гастролируя и неся радость и счастье в сердца людей. Недавно Наталия Гулькина отметила важное событие — 30 лет творческой деятельности, а теперь в кругу преданных друзей и слушателей отпразднует свое 55-летие.

28 марта, ЦКИ «Меридиан» (ул. Профсоюзная, 61)

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Владимир

журналист

Прокремлевские, проамериканские и проукраинские эксперты – как сиамские близнецы. Один без другого на российском ТВ существовать не могут. Формат таков, это просто условие игры

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной


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