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"Ван Гоги" надоумил Филиппа Киркорова позвонить отцу

Шоу-бизнес

Владимир Познер, Светлана Ходченкова, Филипп Киркоров и другие звезды посетили премьеру фильма «Ван Гоги» в Москве.

27 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ картины Сергея Ливнева «Ван Гоги». Главные роли в ленте исполнили Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский, Полина Агуреева и Елена Коренева. В российский прокат фильм выйдет 7 марта.

Сергей Ливнев впервые за 23 года представил публике свою новую режиссерскую работу. Его предыдущий фильм «Серп и Молот» с Алексеем Серебряковым в главной роли вышел в прокат в 1994 году. Сергей также известен тем, что написал сценарий для картины «Асса» и продюсировал знаменитую ленту «Страна глухих».

Новая работа Ливнева «Ван Гоги» рассказывает о сложных отношениях между взрослым сыном, 53-летним художником-неудачником (Алексей Серебряков), и его знаменитым отцом, успешным дирижером (Даниэль Ольбрыхский). Сын еще в юности уехал на другой конец света, чтобы быть подальше от отца, с которым у него сложились тяжелые отношения. Но узнав про страшный диагноз папы, он возвращается к нему. С этого момента и начинается сложный путь героев от ненависти к любви и принятию. Родные, но при этом очень далекие друг от друга люди должны будут пройти самый тяжелый жизненный путь вместе.

Оценить картину и игру актеров в «Иллюзион» приехали такие звездные гости, как Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Светлана Ходченкова, Филипп Киркоров, Ксения Раппопорт, Светлана Немоляева, Полина Агуреева, Татьяна Друбич, Алена Хмельницкая, Мария Шумакова, Михаил Идов, Алика Смехова, Андрей Смоляков, Лариса Гузеева, Анна Михалкова, Илья Бачурин, Александр Добровинский, Семен Шкаликов и Дарья Макарова, Никита Ефремов, Мария Ивакова, Ирина Розанова, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Илья Маланин и другие.

Судя по восторженным отзывам зрителей, картина смогла затронуть самые глубинные душевные переживания. «К сожалению, этот фильм не будет иметь никакого коммерческого успеха. Это очень глубокое, замечательное кино для очень небольшой аудитории. И даже здесь люди иногда смеялись в очень странных местах. Но фильм замечательный», — отметил Владимир Познер.

А Филипп Киркоров признался, что после просмотра решил срочно позвонить отцу: «Я под грандиозным впечатлением, потому что создается ощущение, что мы сегодня присутствовали на оскарономинирующемся фильме. Такая глубина и такие проблемы подняты в нем, а как все это сыграно! Золотую статуэтку надо давать каждому из них: одному за главную, а второму за роль второго плана. Я надеюсь, что этот фильм будет замечен на международных фестивалях, потому что это очень достойная работа. Я безумно рад за Сережу Ливнева, который сделал такую щемящую историю, так это передал, так красиво рассказал нам. Ведь это практически проблема многих семей — отцы и дети. После просмотра мне почему-то сразу захотелось позвонить моему отцу».

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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