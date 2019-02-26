Спортсменов угостят коктейлями на основе мельдония на премии BR Awards 2019

28 февраля на премии BR Awards будет инициирован управляемый и спланированный мини-скандал. Спортсменов угостят коктейлями на основе мельдония. Почетными гостями вечера станут Михаил Шац, Нобель Арустамян, Александр Мостовой, Владимир Гомельский, Елизавета Туктамышева, Николай Валуев, Илья Казаков, Евгений Ловчев, Эмма Гаджиева и другие известные спортсмены и селебрити.

Создателя фирменного коктейля «Родченков» искали на самом популярном портале, посвященном поиску работы. Позиция предполагает частичную занятость и оценивается работодателем — организаторами премии BR Awards — в 90 000 руб. до вычета налогов.

Компания ищет опытного специалиста, который в условиях сжатых сроков предложит оригинальный рецепт коктейля на основе мельдония. Чтобы повысить шансы получить заветную работу, соискатель должен написать сопроводительное письмо с рассказом о сильных и слабых сторонах своих напитков, а также быть готовым презентовать их в рамках дегустации во время собеседования.

Предлагаемая работа носит временный характер, график — щадящий. В планы организаторов на полгода входит разработка целой линейки фирменных спортивных напитков, которые в ближайшие два-три месяца появятся в коктейльной карте одного из московских сетевых ресторанов.

Ранее аналитики назвали самые необычные вакансии на рынке труда в России. Лидером рейтинга признана должность грумера, в чьи обязанности входят стрижка шерсти и уход за внешностью животных. На втором месте — вакансия кависта, эксперта по элитному алкоголю, обладающего хорошей речью (общительность — обязательное требование!). Замыкает тройку лидеров работа моушен-дизайнера — специалиста по созданию видеороликов и анимации. В топ-10 вошли также «испытатель осветительных приборов», «специалист по замесу теста», «координатор волонтеров», «чайный сомелье», «специалист по связыванию груза», «мастер по нарезке и чистке фруктов» и «сотрудник гостиницы для животных».