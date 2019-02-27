Певцу Шуре мешают стать отцом проблемы с жильем

Еще совсем недавно певец заявлял о своем желании стать папой. Шура искал суррогатную мать в эфире одного из центральных каналов, уверяя, что испытать радость отцовства намерен в самое ближайшее время.

После того как в российском шоубизнесе начался бум на суррогатных матерей, Шура решил не отставать от своих знаменитых коллег. Давняя подруга Лера Кудрявцева решила помочь артисту и нашла женщину, которая готова была родить ему ребенка.

– Эту суррогатную мать зовут Света, она живет на Украине, – рассказал нам певец. – Мы с ней уже знакомы: она – прекрасная девушка, которая подарит мне детей. Возможны два варианта: сдать свое семя врачам или же все сделать естественным способом. Я выбрал второй вариант. Потому что я еще сам все могу! Но мы с ней пока еще не работали над этим вопросом. Я решил отложить этот момент.

Певец признается, что из-за жилищных проблем ему совсем не до секса. Напомним, что у певца пытаются отобрать квартиру, в которой он прожил 15 лет. В 2003 году Шура, будучи в наркотическом угаре, переписал собственное жилье на одного из приятелей. А недавно ему сообщили, что оно перешло к другим людям, и попросили освободить апартаменты.

– Сейчас я продолжаю жить в своей квартире, но теперь в качестве квартиранта! – продолжает артист. – Смешно говорить, но сейчас я снимаю свою же собственную квартиру. Плачу исправно 80 тысяч в месяц, у меня составлен договор аренды. Сижу как на иголках, эта ситуация отнимает у меня массу сил. Радует только одно: пока меня оттуда никто не выгонит. Какой дурак это сделает, когда я плачу такие большие деньги?

Певец надеется, что вскоре его проблемы разрешатся.

– Бог решает все за нас наверху, – говорит артист. – И я уверен, что все будет хорошо, какой бы исход ни был. Сейчас суды идут, я надеюсь, что справедливость восторжествует. Но даже если мне не удастся доказать свою правду, я все равно останусь и буду петь для своих зрителей. Вы знаете, когда я выхожу на сцену, все неприятности отходят на второй план.

Шура уверяет, что после того, как жилищный вопрос разрешится, он начнет работать над продолжением рода.

– Как только отвоюю квартиру, тогда вплотную начну общаться с суррогатной матерью, – говорит артист. – Я очень хочу детей. Но понимаю, что им нужны время и деньги! А их у меня сейчас нет.

Недавно певцу рассказали, что ученые разработали уникальные таблетки, которые продлевают молодость. Они должны поступить в продажу в ближайшее время. Но Шура их покупать не собирается.

– На хрена мне таблетки, продлевающие молодость? – вопрошает певец. – Выгляжу я и так неплохо. Мне 43 года, и мне абсолютно комфортно. Молодеть кардинально я не собираюсь. Считаю, что нужно искать радость в каждом периоде жизни.