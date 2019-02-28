Эмин Агаларов поздравил свою бабушку с днем рождения

Народный артист Азербайджана, эстрадный певец Эмин Агаларов опубликовал у себя в Instagram трогательный ролик, посвященный любимой бабушке Тамаре. Видео состоит из семейных фотографий и сопровождается красивой песней в исполнении Эмина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от eminofficial (@eminofficial) 27 Фев 2019 в 1:08 PST

«Бабуля, с Днём Рождения, от всей души желаю тебе крепкого здоровья, бесконечного счастья! Спасибо тебе за все!» — написал артист в микроблоге.

«Ой какая прелесть! Поздравляем!», «Эмин! От души поздравляю Тамару Фёдоровну с Днём Рождения! Крепкого здоровья и долголетия!», «Бабулечки самые добрые, самые любимые», «Так вот на кого вы похожи», «Какая красивая женщина», «Настоящая леди!», «Я сначала подумала — английская королева», — ответили поклонники в комментариях.