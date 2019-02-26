Ирина Аллегрова в ярости убежала со сцены в Мытищах из-за фанатов

Ирине Аллегровой надоело сидеть на пенсии. 67-летняя певица отправилась в гастрольный тур, который начался он со скандала. В подмосковных Мытищах зрителей под руки выводили сотрудники полиции, а саму Аллегрову довели до такого состояния, что она в ярости убежала со сцены.

Певица в тот вечер старалась быть откровенной.

– Про каждого великого композитора, с которым я работала, всегда сплетни ходили, – не стала отрицать Ирина. – Знаете, какая я счастливая: сейчас все успокоились. Потому что с меня как с гуся вода: пусть говорят, что хотят! Недавно сказали, что в Италии я открыла пекарню с кондитерской! Мне хотелось, когда я это услышала, сказать: «Вашими бы устами да мед пить!»

Аллегрова изумилась: в зрительном зале было много молодежи. Те раскупили билеты стоимостью до пяти тысяч рублей почти моментально.

– Я рада, что мои старые песни живут на протяжении многих лет, – начала Ирина. – Особенно среди молодых людей – что для меня странно, но ценно.

Впрочем, работать с молодой аудиторией Аллегрова еще не научилась. При появлении «императрицы» зрители дружно полезли за мобильными телефонами в надежде запечатлеть хотя бы кусочек концерта. Но Ирина заранее дала указание охранникам: пресекать любые подобные попытки. В результате бодигарды весь вечер светили зрителям лазером в глаза. А некоторым, особо непонятливым, и вовсе пришлось разбираться с правоохранительными органами.

– Вывели едва ли не за руки сотрудники полиции, – жаловались «нарушители». – Оказывается, нельзя снимать, как человек поет под фонограмму, и фотографировать на телефон в общественном месте. А вышвыривают из зала так, как будто бы ты хотел с 15-го ряда изнасиловать 67-летнюю певицу.

В конце выступления и вовсе грянул гром. Один из почитателей сфотографировал «императрицу» на телефон с близкого расстояния, чем довел ее до исступления. Лицо Аллегровой изменилось и покрылось красными пятнами!

– Удали! – в ярости закричала в микрофон певица. Такой «императрицу» не видел никто! Она стала подзывать своих помощников, чтобы те разобрались с обидчиком. Успокоиться после этого Аллегрова так и не смогла, убежав за кулисы и не исполнив ни одной песни на бис.