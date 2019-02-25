Федосееву-Шукшину оставили в больнице после скачка давления

Музыкант и продюсер Бари Алибасов рассказал о состоянии его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ранее СМИ сообщили, что вечером 24 февраля народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали после того, как она почувствовала недомогание и боли в груди. По некоторым данным, у актрисы произошел инфаркт.

26 февраля Бари Алибасов сказал порталу «360», что информация об инфаркте не соответствует действительности. «Нормально себя чувствует, был небольшой подъем давления, оставили где-то на сутки [в больнице – прим. Sobesednik.ru]», – рассказал Алибасов.

Напомним, 71-летний Бари Алибасов и 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина поженились в 2018 году.