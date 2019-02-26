Экс-директор Джигурды рассказала о завещании Людмилы Браташ

Похоже, наконец поставлена точка в деле о наследстве бизнесвумен Людмилы Браташ, за которое на протяжении трех лет боролся Никита Джигурда. Недавно прошло решающее заседание в Московском городском суде, на котором было принято решение отдать многомиллионное наследство Браташ ее сестре – Светлане Романовой. Следовательно, завещание, в котором женщина якобы оставила свое имущество Никите Джигурде и Марине Анисиной, было признано недействительным. Об этом рассказала бывший директор артиста Антонина Саврасова.

Никита Джигурда в свое время обошел многие известные телешоу с заявлением о том, что именно он является наследником Людмилы. Но, как утверждает Антонина Саврасова, артист сам придумал эту историю.

Антонина Саврасова

– Я первая из незаинтересованных лиц объявила, что завещания как такового нет, – говорит бывший директор Джигурды. – Никита априори был не прав, поэтому наследство получить не мог. Если бы у него это получилось, то ему должны были бы аплодировать все украинцы, так как гражданин их страны смог обвести вокруг пальца судебную систему России. Но, слава Богу, этого не произошло. Имущество Людмилы Браташ получила законная наследница – ее сестра Светлана Романова. А Никита просто жил иллюзией. На протяжении трех лет он думал, что получит это наследство. И даже уже что-то брал под залог тех денежных средств, которые якобы должны были перейти к нему. Но на днях Мосгорсуд принял уже окончательное решение. Никита может еще, конечно, обратиться в Верховный суд, но для этого нужен оригинал завещания, которого у него просто нет. Сначала он заявлял, что его украли, а потом говорил, что сам выбросил его с балкона. А позже Джигурда вообще признался, что его однажды остановили на улице какие-то головорезы и сказали: «А ну давай быстро завещание!» Если даже предположить, что у Никиты и правда его украли, то он должен был обратиться в полицию и рассказать об этом. Но он этого не сделал.

Людмила Браташ была крестной мамой детей Никиты Джигурды и Марины Анисиной – сына Мик-Анжеля Криста и дочери Эвы-Влады. Однако нашим корреспондентам Антонина Саврасова поведала сенсационную информацию о взаимоотношениях актера со своей кумой.

– Он всем рассказывает, что с Браташ был знаком с 1999 года. Но на самом деле он с ней познакомился только тогда, когда женился на Марине, – продолжает женщина. – Людмила была пьющей женщиной, опустившейся, никому не нужной. Никита это использовал в своих целях – он оказывал ей эскорт-услуги. Люся ему платила деньги за их любовные встречи, а Никита их брал, потому что ему было не на что жить.

– А как же это терпела Марина Анисина?

– Никита такой человек, что он все подает по-своему. Я могу предположить, что он ей говорил, что вместо своего тела использует другой предмет, а Марина этому верила.

– Зачем Людмиле Браташ это было нужно?

– Я повторюсь, она была уже опустившейся женщиной. У нее даже моча не держалась (извините за такие подробности). От нее постоянно доносились неприятные запахи. Кто полезет на такую женщину? Она никому не нужна! А Никита пойдет помоет ее, да и все!

В последнее время Джигурда стал часто появляться в обществе Анастасии Волочковой. Актер и балерина постоянно выкладывают откровенные фотографии, на которых они изображены вместе. У некоторых поклонников звезд складывается впечатление, что пара вот-вот объявит о своих любовных отношениях. Антонина Саврасова считает, что все это фикция.

– Никита в последнее время стал хищником, он ищет состоятельных женщин, – объясняет Антонина. – А с Волочковой – это очередной пиар, иначе его забудут. Я даже могу предположить, что он и до Ксении Собчак сможет когда-нибудь добраться. Ему нужны такие люди, чтобы вместе с ними участвовать в различных шоу, потому что другого заработка у него нет.