Антон Долин: Я давно ничего не жду от "Оскара"

На последнем «Оскаре» лучшим фильмом была названа «Зеленая книга», лучшим режиссером – Альфонсо Куарон, лучшим актером – Рами Малек, а лучшей актрисой – Оливия Колман. Нынешнее награждение «Оскарами» было совершенно предсказуемым. За единственным исключением. Был все же некоторый вопрос, какой фильм будет назван лучшим: «Зеленая книга» Питера Фаррелли или «Рома» Альфонсо Куарона.

Назови академики фильм Куарона, это было бы революционным событием. Фильм на иностранном языке, не англоязычный, был бы признан лучшим фильмом года – на «Оскарах» такого никогда до сих пор не бывало. Не случилось этого и сейчас. При этом, разумеется, картина была отмечена: лучшие режиссура, операторская работа, лучший фильм на иностранном языке. Так что сказать, что этот фильм был обижен, тоже было бы неправильно.

Антон Долин

Фильм-победитель «Зеленая книга» – это картина, в которой каждый кадр дышит оскаровским форматом. Ничего плохого в этом тоже нет, правда, немножко обидно, что Вигго Мортенсен, там сыгравший, «Оскара» не получил. Зато приятно, что Оливия Колман его получила – за роль в «Фаворитке».

На самом деле я довольно давно научился ничего не ждать специально от «Оскара». Мне просто интересно, что и как происходит. Но в этот раз, да, я ждал и мне было бы приятно, если бы награду получил Вигго Мортенсен. Но лучшим актером был признан Рами Малек за роль Фредди Меркьюри. Фильм «Богемская рапсодия» мне не нравится, ну что же, наградили его, и ладно – кроме Рами Малека, это еще монтаж и звук. Это типично опять же голливудский оскаровский подход – наградить фильм, в котором артист очень похоже, с душой исполнил роль реального человека.

В этом году академия проводила церемонию вручения без ведущего. Но и в этом смысле никакой принципиальной разницы с прошлыми церемониями я не заметил. В этом году она просто чуть короче – без реприз ведущих. Можно сказать, что нынешний «Оскар» был совершенно заурядным. Практически все произошло, как и предсказывали букмекеры, отступления были минимальны. Скажем, в номинации «Лучшая актриса» победила Оливия Колман, а не Гленн Клоуз. Но Колман во всех прогнозах, в любом случае была на втором месте. И уже по «Золотому глобусу», где награды получили обе актрисы (Гленн Клоуз как лучшая актриса в драме, Оливия Колман – в комедии), ясно было, что и «Оскара» тоже получит кто-то из них двоих.

Антон Долин

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2019.