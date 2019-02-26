Антон Долин: Я давно ничего не жду от "Оскара"

В центре внимания
Дмитрий Быков // Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Дмитрий Быков: Почесывая ракеты
Ларьки возвращаются. Для чего их тогда рушили?
"Деньги шли в основном от старшего поколения к младшему. Теперь этого не будет"

Новости дня

26 февраля, вторник

[09:28]Сбой произошел на "фиолетовой" ветке столичного метро
[09:18]Россиян решили ограничить в получении кредитов
[08:50]Один человек погиб при пожаре в квартире в центре Москвы

25 февраля, понедельник

[17:55]Завершено расследование дела против хозяина сети "Корчма Тарас Бульба"
[17:44]Собчак назвала погибшего Малашенко "порядочнейшим" человеком
[17:31]Директрису госпитализировали после нападения мужчины с ломом в Москве
[17:23]Сотрудница РАМТ умерла в больнице после обрушения декораций
[16:56]Пятиклассника, которого окунули в унитаз в Приморье, обвинили в нападении на прохожих
[16:52]Тело экс-главы предвыборного штаба Собчак нашли в Испании
[16:35]России предсказали падение числа точных прогнозов погоды
[16:19]Черчесов предложил разрешить продажу пива на стадионах на нескольких матчах
[16:07]Осужденного за нападение на путан Дацика отпустили на свободу
[15:35]Медведева уволили с должности зампредседателя "Газпрома"
[15:33]СМИ узнали мнение Владимира Путина о преследовании Майкла Калви
[14:35]Внучка Данелии рассказала о состоянии режиссера
[14:32]Песков отреагировал на ТВ-сюжет о ракетных ударах РФ по США
[14:01]Директора столичной школы избили ломом в ее кабинете
[13:49]Четверо детей отравились после перелета из Москвы в Магнитогорск
[13:42]Главу амурской колонии решили уволить после скандала с Цеповязом
[13:26]Милонов увидел заговор в жалобе адвоката Шнурова в Госдуму
[13:20]Избитого сотрудника ФСБ обокрали в Москве под видом помощи
[12:55]Совет при главе РФ призвал уточнить механизм борьбы с овербукингом
[12:33]Орешкин не исключил продление надзорных каникул после 2020 года
[12:25]Суд решил не наказывать мужчину, проучившего школьника в Приморье
[12:23]Александр Тихонов обвинил главу СБР во лжи в ситуации с биатлонистом Логиновым
[11:49]23% россиян сочли арест Арашуковых попыткой отвлечь внимание от реальных проблем
[11:21]Роспотребнадзор проверит жалобы на червивые конфеты в Новокузнецке
[11:20]Рами Малек поскользнулся, поднимаясь на сцену за "Оскаром"
[11:01]В ГД обсуждают отказ от создания системы национальных доменов на базе РКН
[11:01]Четыре суда Москвы эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
[10:42]Федосееву-Шукшину оставили в больнице после скачка давления
[10:27]Держатели карт Visa смогут оплачивать покупки по QR-коду
[10:19]Глава ГИБДД объявил о переходе на электронные права в 2019 году
[09:59]В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении 131 телефона
[09:45]В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве жителя столицы
[09:23]Спасатели ликвидировали пожар в квартире на северо-востоке Москвы
[09:05]Москвичам обещают повышение температуры воздуха 25 февраля
[08:21]"Зеленая книга" признан фильмом года по версии Американской киноакадемии
[07:53]Рами Малек получил премию "Оскар" за роль Фредди Меркьюри

24 февраля, воскресенье

[16:09]В Москве завершилось шествие памяти политика Бориса Немцова


Фото: Shutterstock
Белково-яичная диета: продержаться четыре недели
// фото: Global Look Press
Готовка без пламени: как поменять газовую плиту на электрическую
Фото: Shutterstock
Банки подняли ставки. Можно ли разбогатеть, используя накопительные счета?
Фото: Shutterstock
Домашний хлеб своими руками – от выбора ингредиентов до аппетитной корочки
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Кадр из фильма "Казино Рояль"
От "бондианы" до "ДМБ": семь "мужских" картин ко Дню защитника Отечества
Фото: Shutterstock
Диета при простуде и гриппе: семь самых полезных продуктов для борьбы с болезнью
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной

Антон Долин: Я давно ничего не жду от "Оскара"

Шоу-бизнес
«Собеседник» №07-2019

Лауреаты "Оскара"-2019 Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али // фото: Dave Bedrosian / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Лауреаты "Оскара"-2019 Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али // фото: Dave Bedrosian / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

На последнем «Оскаре» лучшим фильмом была названа «Зеленая книга», лучшим режиссером – Альфонсо Куарон, лучшим актером – Рами Малек, а лучшей актрисой – Оливия Колман. Нынешнее награждение «Оскарами» было совершенно предсказуемым. За единственным исключением. Был все же некоторый вопрос, какой фильм будет назван лучшим: «Зеленая книга» Питера Фаррелли или «Рома» Альфонсо Куарона. 

Назови академики фильм Куарона, это было бы революционным событием. Фильм на иностранном языке, не англоязычный, был бы признан лучшим фильмом года – на «Оскарах» такого никогда до сих пор не бывало. Не случилось этого и сейчас. При этом, разумеется, картина была отмечена: лучшие режиссура, операторская работа, лучший фильм на иностранном языке. Так что сказать, что этот фильм был обижен, тоже было бы неправильно. 

Антон Долин

Фильм-победитель «Зеленая книга» – это картина, в которой каждый кадр дышит оскаровским форматом. Ничего плохого в этом тоже нет, правда, немножко обидно, что Вигго Мортенсен, там сыгравший, «Оскара» не получил. Зато приятно, что Оливия Колман его получила – за роль в «Фаворитке»

На самом деле я довольно давно научился ничего не ждать специально от «Оскара». Мне просто интересно, что и как происходит. Но в этот раз, да, я ждал и мне было бы приятно, если бы награду получил Вигго Мортенсен. Но лучшим актером был признан Рами Малек за роль Фредди Меркьюри. Фильм «Богемская рапсодия» мне не нравится, ну что же, наградили его, и ладно – кроме Рами Малека, это еще монтаж и звук. Это типично опять же голливудский оскаровский подход – наградить фильм, в котором артист очень похоже, с душой исполнил роль реального человека. 

В этом году академия проводила церемонию вручения без ведущего. Но и в этом смысле никакой принципиальной разницы с прошлыми церемониями я не заметил. В этом году она просто чуть короче – без реприз ведущих. Можно сказать, что нынешний «Оскар» был совершенно заурядным. Практически все произошло, как и предсказывали букмекеры, отступления были минимальны. Скажем, в номинации «Лучшая актриса» победила Оливия Колман, а не Гленн Клоуз. Но Колман во всех прогнозах, в любом случае была на втором месте. И уже по «Золотому глобусу», где награды получили обе актрисы (Гленн Клоуз как лучшая актриса в драме, Оливия Колман – в комедии), ясно было, что и «Оскара» тоже получит кто-то из них двоих.  

Антон Долин

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2019.

Теги: "Оскар"

поделиться:
Лауреаты "Оскара"-2019 Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али // фото: Dave Bedrosian / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Шоу-бизнес

Антон Долин: Я давно ничего не жду от "Оскара"

Читать далее >

фото: Сергей Ковалев / Global Look Press

Шоу-бизнес

Рижский вокзал – самый "кинематографичный" вокзал Москвы

Читать далее >

Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину оставили в больнице после скачка давления

Читать далее >

Политика
Марш Немцова объединил необъединимых
СМИ узнали мнение Владимира Путина о преследовании Майкла Калви
Песков отреагировал на ТВ-сюжет о ракетных ударах РФ по США
Орешкин не исключил продление надзорных каникул после 2020 года
Общество
Эвакуаторы, бизнес и наличные россиян под защитой государства: обзор новостей
Завершено расследование дела против хозяина сети "Корчма Тарас Бульба"
Собчак назвала погибшего Малашенко "порядочнейшим" человеком
Сотрудница РАМТ умерла в больнице после обрушения декораций
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

Avatar

Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

Avatar

Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


Культура и ТВ
Что будет с российскими кинофестивалями: помесь денег с "патриотизмом"
Внучка Данелии рассказала о состоянии режиссера
Рами Малек поскользнулся, поднимаясь на сцену за "Оскаром"
"Зеленая книга" признан фильмом года по версии Американской киноакадемии
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал армейское фото без усов
Федосееву-Шукшину оставили в больнице после скачка давления
Максим Матвеев устраивает подушечные бои со старшим сыном
Елена Исинбаева назвала сына в честь русского богатыря

Здоровье
Лечение туберкулеза через мобильное приложение оказалось более эффективным
Ученые впервые измерили уровень витамина D в волосах человека
Помады и увлажнители могут быть опасны во время беременности
Отношения или брак помогают женщинам быстрее побеждать простуды
Туризм
Елена Подкаминская проводит холодный февраль в Таиланде
Совет при главе РФ призвал уточнить механизм борьбы с овербукингом
Российские аэропорты могут ввести электронные посадочные талоны
Жириновский выразил недоумение в связи с отсутствием выездных виз в РФ
Авто
Водителям ограничат скорость, а водителям большегрузов – еще и время
Глава ГИБДД объявил о переходе на электронные права в 2019 году
Власти штата в Австралии разрешили автомобилистам заказывать номера с эмодзи
Сотрудники МВД получат доступ к информации о здоровье водителей
Недвижимость
Кто из российских звезд владеет недвижимостью в Крыму
Кто выиграет от достройки полуготового жилья по старым правилам
Эксперт: Проблемы рискованных застройщиков не приведут к катастрофе рынка
В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Вас там не было. Родные погибших в Сирии бойцов ищут правды в судах
Юлия Скрипаль
Машину Юлии Скрипаль продали в Люберцах
Михаил Абызов на заседании правительства, лето 2012 года // фото: Global Look Press
Тоска по Родине в Тоскане. Почему экс-министр Михаил Абызов уехал за границу
У Артура Очеретного кое-что схвачено
Новый муж Людмилы Путиной угрожает бывшей жене
Анастасия Заворотнюк // фото: Global Look Press
Кто из российских звезд владеет недвижимостью в Крыму
Кирсан Илюмжинов // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Кирсан Илюмжинов:
Я независимый. Сегодня здесь, завтра – в Лондоне
Мадс Миккельсен в фильме "Затерянные во льдах"
Мадс Миккельсен:
Героя вроде моего персонажа из "Затерянных во льдах" проще встретить в Москве
фото: личный архив Николая Злобина
Николай Злобин:
Великая Россия, которую мы знали, – сейчас на пенсии
Олег и его соратники – единственные, кто освобождает из рабства // фото: Андрей Струнин
Олег Мельников:
Торговля людьми – бич XXI века
Нина Ургант // фото: Наталья Логинова
Нина Ургант:
Иван если что задумал, то сделает обязательно


стоп-кадр / Youtube / канал "Прямой эфир"
Жена Кокорина нанесла финальный удар?
// фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Прохор Шаляпин: Виталина ставит свечки за Джигарханяна!
Василий Лановой // фото: Global Look Press
"Победа" против Василия Ланового: дело не в известности, а в подходе?
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото из оф. группы "Децл aka Le Truk" "ВКонтакте"
Почему сын Децла выступил против съемок документального фильма об отце?
Юрий Соломин ждет Дмитрия Медведева в Малом театре
Юрий Соломин: Я бы сократил правительство! Так Медведеву и передайте

Рисунок: Виктор Балабас
Мужчины и женщины: кто радиоактивнее?
фото: Сергей Ковалев / Global Look Press
Рижский вокзал – самый "кинематографичный" вокзал Москвы
фото: Сергей Ковалев / Global Look Press
Кто и как грабил чемпионат мира по футболу – 2018 в России
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Для пенсионерок наступил "Золотой час". Медицинский
Ольга Скабеева // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Фабрика фейков. Как Ольга Скабеева вместо ДТП попала в новости