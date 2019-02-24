Максим Матвеев устраивает подушечные бои со старшим сыном

Максим Матвеев и Елизавета Боярская два месяца назад стали родителями во второй раз. У них родился сын Григорий. Но не остается без внимания и шестилетний первенец Андрей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_) 13 Фев 2019 в 4:24 PST

Несмотря на то, что у Максима в последнее время много различных съемок и фотоссесий, он старается проводить свободное время с детьми, уделяя особое внимание старшему. Так, недавно Матвеев показал, как они с Андреем впервые сходили на скалодором. Затем он поделился в Instagram своими размышлениями, которые навеяла ему очередная фотосессия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_) 19 Фев 2019 в 11:07 PST

«Смотрю я на детей... они вообще не заморачиваются: в чем ходить, что надевать... Самое главное, чтобы было комфортно и не сковывало движений во время игр», — написал артист у себя в микроблоге. А потом пояснил, что одежда, которую ему предложили примерить на крутом фотосете, оказалась очень комфортной.

«Почувствовал себя как в детстве. Легко, и уютно... Пойду, устрою перед сном подушечную битву со старшим», — заявил Матвеев.