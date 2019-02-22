У кота Леры Кудрявцевой появился собственный аккаунт

Кот Фофан шотландского происхождения появился в доме телеведущей Леры Кудрявцевой около пять лет назад и стал полноценным членом семьи. Несколько раз он терялся, о чем Лера рассказывала со слезами на глазах, но потом все же находился благодаря усилиям соседей и близких.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 19 Фев 2019 в 10:06 PST

Недавно телеведущая сообщила своим подписчикам в Instagram, что завела Фофану отдельную страницу. А недоброжелателям, которые постоянно судачат о несовершенствах ее самой и ее семьи, предложила обсудить еще и котика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фофа (@fofan_86) 4 Ноя 2018 в 4:04 PST

«У Фофана есть свой аккаунт! Иначе у меня на странице был бы один КОТ. Предлагаю обсудить и это! Что не так с котом? Шерсть, зубы, взгляд? Налетай», — заявила Кудрявцева.