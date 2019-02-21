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Мадс Миккельсен: Героя вроде моего персонажа из "Затерянных во льдах" проще встретить в Москве

Шоу-бизнес

Мадс Миккельсен в фильме "Затерянные во льдах"
Мадс Миккельсен в фильме "Затерянные во льдах"

Актер Мадс Миккельсен — о роли в новом фильме «Затерянные во льдах», героических полярниках и притягательности зла.

Исполнитель заглавной роли в сериале «Ганнибал», обладатель приза за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля, один из самых известных скандинавских актеров посетил Россию, чтобы представить новый фильм с собою в главной роли — «Затерянные во льдах». Драма о потерпевшем крушении где-то за Полярным кругом пилоте выходит в прокат в 21 февраля и рассказывает не столько о том, как выжить в экстремальных для человека условиях, сколько о том, как можно (и нужно) оставаться человеком в любых, самых невыносимых обстоятельствах.

кадр из фильма "Затерянные во льдах"

В этой картине нет ничего лишнего — бестолковых разговоров, рассказов о прошлом героя, даже музыкальное сопровождение сведено к минимуму — только сильнейшая история о том, как не сдаваться самому и товарища не бросать. После этого фильма действительно задумываешься о многом. Часть этих вопросов наш корреспондент и задала датчанину:

— Мадс, герои «Затерянных во льдах» много делают, чтобы выжить, другие погибают, чтобы спасти их. Есть ли смысл в том, чтобы нашему поколению заходить так далеко, летать в такие опасные места? Зачем?

— Людям свойственно идти на риск. Но на планете уже не так много столь опасных мест. Ученые-исследователи занимаются историей нашей Земли: что было раньше, почему изменяется климат. Ради этого им приходится отправляться в такие места и рисковать собой. И такие исследователи заслуживают уважения.

Но фильм не совсем об этом. Это история о том, как незначительна жизнь человека. Конечно, она важна для его семьи. Но остальной мир к нему абсолютно безразличен. И всем нам, я считаю, следует когда-то испытать это чувство своей ничтожности в мире. А то мы слишком суетимся, носимся со своими проблемами, трудностями, которые важны только для нас, но неинтересны для мироздания.

— В европейских фильмах вы обычно играете хороших героев, а в американских — плохих парней. Это касается и других европейских актеров.

— Да и русских тоже. Первый и основной фактор — это акцент. Если у вас акцент, вы плохой парень. Но это американские фильмы — играю то, что предлагают. И плохие герои должны чем-то выделяться, быть экзотичными, например, как русские. Для меня это не проблема. Если они хотят этого, я это играю. Но у меня есть и другие, более интересные роли.

— Что привлекло вас в этом проекте? Исландия, где проходили съемки? Сюжет?

— Все это. Я первый раз был в Исландии, и мне там очень понравилось, в том числе и ледовое одиночество. Для режиссеров-дебютантов (бразильский музыкант и гитарист Джо Пенна дебютировал как режиссер этого фильмом, он же автор сценария — прим. переводчика) нет ничего невозможного — все возможно. У них много энергии, они не слушают продюсеров. Так что все было прекрасно, но для меня главным был сюжет. Это, очевидно, фильм о человечности — о том, что ты можешь зайти очень далеко, но кто-то будет держать тебя за руку. И у тебя должно быть мужество сдаться, лечь и умереть, если твою руку отпускают. Мы утверждаем, что должно быть хотя бы два человека. Нельзя оставаться человеком в одиночку. В этом поэзия сюжета, и она великолепна.

Мадс Миккельсен в фильме "Затерянные во льдах"

— У режиссера этой картины совсем не было опыта съемок?

— У него не было опыта режиссуры, но он много работал с камерами, и у него был такой сильный сюжет. И он сделал из этой истории именно то, что, как я надеялся, он сделает. Он всегда четко давал понять, чего хочет от нас. У меня никогда не было ощущения, что я работаю без режиссера. И он ясно представлял, как нужно снимать ту или иную сцену.

Когда мне прислали сценарий, я открыл его и погрузился в чтение. Я понимал, что это будет сложный проект, но когда тебя что-то захватывает, ты концентрируешься на том, что тебе интересно, а что нет. А потом приходишь на площадку и приступаешь к работе.

— Чему научил вас этот фильм?

— Выживать в одиночестве и тому, что такое одиночество. В то время я много времени проводил один. Съемочная бригада могла быть очень далеко, а случались снежные бури, и я оказывался отрезан от группы. Это было страшновато. Но процесс съемок был очень захватывающим.

— Вы придумали для себя характер и историю персонажа? Кто он и чем занимается, его прошлое?

— Это не важно для сюжета. Конечно, дома его кто-то ждет, но мы не хотели, чтобы он об этом много думал и говорил. Но у него есть фотография девушки, которую он спасает, и, очевидно, эта фотография очень важна для него. Мы намекаем, что у него есть кто-то, кого он любит. Но мы не хотели все время показывать семейные сцены с плачущими по папе детьми и собакой. Мы хотели, чтобы все время был лед и никаких семей.

— Вы сыграли очень сильного героя, который выживает сам, спасает женщину, оказавшуюся рядом, знает, как поймать и сварить рыбу, никогда не хнычет. В него легко влюбиться. Но где встретить такого героя в реальной жизни? Не в Арктику же за ним ехать? Вы же подружились с полярниками — где они тусуются, в столицах скандинавских стран?

— Легче всего, мне кажется, вам найти его в России, здесь в Москве. У вас пока что не так стараются нивелировать разницу между мужчинами и женщинами, как у нас в Скандинавии, да и во всей Европе в целом. Вы не боитесь быть сильными, но одновременно и женственными женщинами. А мужчины не боятся быть мужественными и слабыми, но и сильными. Вам легче найти гармонию между полами. Так что ищите его здесь. Но в фильме спасает не только он — она тоже спасает его. Он не может сдаться и умереть, потому что она рядом. Так что они спасают друг друга.

Мадс Миккельсен в Москве // фото: Planeta Inform Film Distribution

— Вы считаете, женщинам лучше влюбляться в таких положительных героев, как ваш в «Затерянных во льдах», или в отрицательных, как сыгранный вами Ганнибал Лектер? Зло тоже так притягательно.

— Нужно быть очень осторожным с такими персонажами, как Ганнибал. Конечно, вначале отношения могут быть очень захватывающими, но потом... Но соглашусь, что он очень привлекательный.

— Видели ли вы русские фильмы и хотели бы сняться в русской картине?

— Естественно, все знают о великой русской культуре — литературе, театре, кинематографе. Это некий вневременной инструмент культуры, на котором мы воспитаны. Мой абсолютный фаворит — это фильм Климова «Иди и смотри» о Второй мировой войне. При его просмотре сердце просто разрывается, настолько он реалистичный. Он занимает первое место в списке моих любимых фильмов.

— Напоследок не могу не спросить: в одной из начальных сцен «Затерянных во льдах» ваш герой хоронит тело разбившегося коллеги. Вы понимали тогда, что мы, зрители, еще не зная характера вашего персонажа, но зная ваши предыдущие работы, не сможем отделаться от мысли, а не съест ли он его сейчас?

— Да, предположить такое вполне закономерно. Но мой герой не ест разбившегося пилота. Он ест рыбу — в Арктике ее довольно много!

Мадс Миккельсен в Москве // фото: Planeta Inform Film Distribution
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Мадс Миккельсен в фильме "Затерянные во льдах"

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