Любовь Успенская отказалась от алкоголя накануне юбилея

Королева шансона Любовь Успенская готовится к празднованию дня рождения. В конце февраля певице стукнет 65 лет. Юбилей артистки едва не омрачила серьезная болезнь – звезда перенесла воспаление легких и только сейчас стала приходить в себя.

– Температура была высокой: больше 39, – говорит певица. – Мне делали уколы. Но я не отменила ни одного концерта. У меня на сцене стояла чашечка с лекарствами, которые я пила во время выступления. Люди не понимали, думали, что я выпиваю.

Артистка уверяет: с алкоголем она раньше была на короткой ноге. Но перед юбилеем стала абсолютной трезвенницей. Как оказалось, неспроста.

– Алкоголь – это такой яд для веса! – уверяет артистка. – Я месяца четыре уже ни капли спиртного не выпила. Даже от глотка шампанского в Новый год отказалась – чисто символически подняла бокал и поставила на место. Не пью даже вино. Мне хочется быть здоровой, находиться в прекрасной форме, а алкоголь держит вес. Мой совет всем: пейте только водичку!

Своей фигурой Успенская гордится. В свои 65 она выглядит минимум на двадцать лет моложе. Артистка уверяет: все благодаря правильному образу жизни и регулярному интиму.

– Моя фигура – не дура, – говорит артистка. – На спорт я не хожу, йогой занимаюсь. Но от природы у меня всегда все в порядке, даже если я ничего не делаю. В последнее время я сильно похудела, потому что мечтала влезть в свои любимые платья. Чтобы похудеть, нужно иметь силу воли, отказаться от ужинов после шести-семи часов вечера. И главное, не есть на ночь фрукты. Это глюкоза, которая не даст похудеть. Многие вечером, чтобы утолить чувство голода, могут съесть яблоко или банан. Не надо! Лучше займитесь сексом или съешьте что-нибудь белковое, кефирчик выпейте. Я давно не ем фрукты на ночь!

Несмотря на возраст, Успенская о покое не думает. Устраивать прощальные туры она не собирается.

– Человек, который работает и не думает о пенсии, дольше живет, – говорит артистка. – Это правда! А я еще жить собираюсь долго. Мои дальние родственники, друзья в Америке – те, которые пошли на пенсию – уже умерли. А те, кто продолжает работать, живут! Потому что у них есть стимул. Они знают, что нужно двигаться, что движение – это жизнь. И я так же. Даже в выходной минут пятнадцать полежу, а потом говорю себе: «Больше не могу!» Я должна пойти на кухню что-то приготовить или в сад пойти сорняки вырвать или розы срезать. Летом я даже кошу траву – прошу своего садовника, чтобы он мне дал поработать. Я получаю силы, когда трачу энергию. И это продлевает мне жизнь!