Дима Билан открестился от любовной связи с девушкой Егора Крида

Съемки детского «Голоса» в самом разгаре. Впрочем, в этом году они проходят без Димы Билана. Сам певец, кажется, этому только рад.

– «Голос» – хорошая программа, отличная, замечательная, но я там отсидел пять с лишним лет, – говорит Дима. – Я устал. Я был в таком замкнутом пространстве, в клетке, что творчеством особо не занимался. У меня спрашивали: «Когда выпустишь новую программу?», а я не знал, что ответить. С одной стороны, это как концлагерь, а с другой – студенческая весна независимо от времени года. Надо периодически делать шаг в сторону!

Сейчас Дима занят подготовкой к грядущему туру по городам России. Поклонники призывают его уделять внимание не только работе, но и здоровью: уж слишком худым он стал.

– Поправиться с моим образом жизни невозможно, – продолжает Дима. – Я ем немало, вы даже себе представить не можете, сколько! Но иногда мыслительный процесс реально сжигает все. Очень много думаешь, постоянно о чем-то переживаешь. Вчера не мог уснуть, потому что во мне поселилась одна мысль. Ем я много: сейчас влюбился в курицу. Сегодня заказал уху, съел с удовольствием! Она сказочная получилась.

Рассказал Дима и о своих отношениях с Дарьей Клюкиной, которая совсем недавно пыталась строить любовь с Егором Кридом. Девушка снялась в клипе Билана, и теперь им приписывают страстный роман. Но сам певец уверяет: у них только дружба.

– Мы подружились, такое бывает редко, но произошло, – уверяет Дима. – Действительно, мне хочется ее поддерживать. Она, кстати, благосклонно относится к тому, что я делаю. А мне нравится находить союзников по жизни!