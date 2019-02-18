Младшая дочка Алсу зажгла на танцполе

Младшая дочка певицы Алсу Микелла поделилась с подписчиками своего Instagram серией видео, на которых она со взрослым партнером танцует латиноамериканские танцы. Свой пост девочка сопроводила вопросом: «Какой танец в моём исполнении вам нравится больше?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikella Abramova (@mikellaabramova) 17 Фев 2019 в 11:38 PST

Поклонники отметили великолепное чувство ритма и артистизм Микеллы. А одна растроганная мама написала девочке: «Микелла, спасибо тебе за творчество. Ты очень вдохновила мою пятилетнюю дочь, которая занимается вокалом и бальными танцами».

Напомним, Микелла с раннего возраста занимается музыкой, сочиняет собственные песни и хорошо поет. Свой певческий талант она не раз демонстрировала в соцсети, а недавно приняла участие в кастинге шестого сезона шоу Первого канала «Голос. Дети». Мама певица Алсу и отец Микеллы Ян Абрамов были не против.