Евгения Брик показала красавицу-дочь от Валерия Тодоровского

Актриса театра и кино Евгения Брик, звезда фильма «Стиляги», сериалов «Оттепель», «Адаптация» и «Садовое кольцо», поделилась с подписчиками Instagram кадрами различных фотосессий со своей красавицей-дочкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Brik/Евгения Брик (@evgeniabrik) 3 Фев 2019 в 4:10 PST

«Постоянно зависающий айфон подвигнул меня начать очистку от 17 тыс. фотографий. Пересмотрела сегодня много фотосессий с Зоей! Сколько у нас красивых фотографий, иногда даже обидно, что мне всегда лень их выкладывать. Буду исправляться», — написала Евгения.

Заметим, что девятилетняя наследница Евгении Брик и Валерия Тодоровского уже и сама активно снимается в кино. Зоя сыграла одну из героинь в популярном американском сериале «ОА». Родители побывали у девочки на съемочной площадке в Сан-Франциско, о чем мама также рассказывала в соцсети.

«Глаз не отвести», «Очень красивые девочки», «Невероятные!», «Это какая-то нереальная красота!» — ответили поклонники в комментариях.