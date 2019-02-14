Вторая музыкальная премия "ЖАРА Music Awards"

На II церемония награждения музыкальной премии за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2018 года «ЖАРА Music Awards» зрителей ждет уникальное шоу, не имеющее аналогов не только в России, но и за ее пределами, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших!

Среди артистов, которые выйдут на сцену Crocus City Hall, Jah Khalib, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, EMIN, Диана Арбенина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Николай Басков, Maruv, Artik & Asti, Слава, Тима Белорусских, MBAND, Мари Краймбрери. Победителей премии выбирают зрители и жюри в составе актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса, а концептуальный взгляд на церемонию, современные технологии и последние тренды в мире спецэффектов позволяют осуществить самые невероятные идеи шоу!

5 апреля, 20:00, Crocus City Hall