Трехлетний сын Преснякова и Подольской исполнил композицию в стиле хеви-метал

Певица Наталья Подольская поделилась с подписчиками Instagram домашним видео, на котором их с Владимиром Пресняковым трехлетний сын Артемий исполняет зажигательную песню.

Мальчик уверено держит микрофон и очень уверенно поет. Язык, на котором звучит композиция, понять сложно, но это не мешает маленькому Артемию чувствовать себя настоящей звездой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 12 Фев 2019 в 10:27 PST

«Этот хэви метал рэп заряжен на хороший добрый сон!» — подписала свой пост Наталья.

«Крутой парень у вас!», «Забавный Тёмка! Будущий артист! Сразу видно», «Прикольный, творческий малыш», «А голосочек какой звонкий, прямо как у мамы», — ответили ей подписчики в комментариях.