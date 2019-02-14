Кирилл Кяро показал новорожденную дочь

Российский и эстонский актёр театра и кино, звезда сериалов «Нюхач», «Измены», «Консультант» Кирилл Кяро поделился с подписчиками Instagram редкими семейными фото. В начале января стало известно, что у 43-летнего артиста и его возлюбленной Юлии Дузь родилась дочка и вместо новогодних каникул Кирилл проходил «экспресс-курсы молодого отца».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кирилл Кяро (@trubotshist30) 9 Фев 2019 в 4:07 PST

Совместный снимок папы с дочкой Мирой умилил поклонников. «Милота», «Все спят!», «Какая прекрасная пара! Хорошая дочечка и заботливый папочка! Будьте счастливы и здоровы!», «Мои восхищения этой нежностью. Кирилл, вам идёт быть отцом», «Идеальное фото, неповторимые и бесценные моменты жизни», «Сладкая картина, так и хочется рядышком уснуть», «Остановись мгновение, ты прекрасно. Дети счастье, особенно после сорока!», — написали они в комментариях.