День рождения Дмитрия Ревякина ("Калинов мост")

13 февраля — 55-летие основателя лидера и основателя группы «Калинов мост» Дмитрия Ревякина.

Музыкальный коллектив, возникший в середине 80-х, выпустил 17 альбомов, многие из которых стали классикой русской рок-музыки, в том числе благодаря стихам Дмитрия Ревякина, в сввоей экспериментальности восходящей к Велимиру Хлебникову и продолжающей линию великого поэта.

«Дмитрий Ревякин прежде всего, конечно, прекрасный поэт, — подчеркивает музыкальный журналист Владимир Полупанов. — В песнях «Калинова моста» происходит то самое волшебство, когда из знакомых, казалось бы, ингредиентов, рождается нечто новое, ни на что не похожее. Он, как и его любимый Велимир Хлебников, много экспериментирует со словом. Но «заумь» и «новояз» Ревякина — больше от души, нежели от ума. Поэтому его песни лучше «читать» сердцем, чем головой».

«У Димы индивидуальный и очень яркий творческий почерк. Разбирать творчество по песням — дело патологоанатомов. Важнее, что его тембр голоса, манера исполнения — все это узнаваемо с первых двух тактов», — говорит Сергей Чиграков («Чиж»).

К торжественной дате приурочены два масштабных концерта, в числе гостей которых — Юрий Шевчук, «Алиса», Олег Гаркуша, Сергей Чиграков, «Аффинаж» в Санкт-Петербурге и Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Пелагея, Владимир Пресняков-старший, группа «25/17», Стас Намин и Татьяна Анциферова в Москве.

20 февраля, БКЗ «Октябрьский», Санкт-Петербург; 27 февраля, Государственный Кремлевский Дворец, Москва