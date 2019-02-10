Влад Топалов обнародовал имя сына

Музыкант Влад Топалов пришел в студию программы «Привет, Андрей!», которая была посвящена предстоящему участию его друга Сергея Лазарева в конкурсе «Евровидение-2019». В числе прочих обсуждений Топалову задали вопрос, как же он все-таки назвал своего первенца. Артист ответил, что назвал малыша Михаилом или, как любит называть его Лазарев, Майклом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 6 Фев 2019 в 12:26 PST

Накануне Влад впервые опубликовал в Instagram фотографию с Михаилом, которую подписал следующим образом: «Вот так мы выглядим в 4 утра... и в 5, и в 6. А если серьёзно, то это — кайф. Никогда не думал, что буду с такой радостью вставать… Веселье!»

Напомним, весной 2018 года Влад Топалов стал соведущим Регины Тодоренко в программе «Орел и решка. Россия». На проекте закрутился их роман. В июле влюбленные обручились, в октябре поженились, а 5 декабря у них родился сын. Михаил стал первым ребенком и для Регины, и для Влада.