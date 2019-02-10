В Сети появилось первое фото новорожденной дочки Константина Хабенского

Несколько дней назад актер и режиссер Константин Хабенский стал многодетным отцом. Его супруга, актриса театра МХТ им. Чехова Ольга Литвинова родила девочку.

В микроблоге Instagram Ольга поделилась первым фото с новорожденной, имя которой пока не обнародовано. «Держи меня за руку!» — подписала свой пост счастливая мать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Литвинова (@olga.litvinova.1) 9 Фев 2019 в 2:04 PST

«Поздравляю вас с Константином Юрьевичем с рождением доченьки! Пусть растёт счастливой и здоровой!», «Какая маленькая ручонка, но сколько же в ней силы, веры, любви и магического притяжения», «Здоровья вам и ангелочку», — ответили подписчики в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Литвинова (@olga.litvinova.1) 28 Окт 2018 в 5:14 PDT

Напомним, это вторая дочка, родившаяся в этом браке Хабенского. Старшая Александра появилась на свет в 2016 году и уже занимается балетом. От первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой, которой не стало в 2008 году, у Хабенского есть 11-летний сын Иван. Мальчик проживает с бабушкой в Испании.