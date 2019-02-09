Ирина Гринева отметила день рождения в Венеции

На протяжении нескольких дней актриса театра и кино Ирина Гринева публикует у себя в Instagram завораживающие фотографии из Венеции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru) 7 Фев 2019 в 6:29 PST

Здесь она проводит кратковременный отпуск с супругом олимпийским чемпионом по фигурному катанию Максимом Шабалиным и пятилетней дочкой Василиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru) 8 Фев 2019 в 1:58 PST

«Я тревожно сплю, просыпаюсь то посреди ночи, или в 5 утра как будто я боюсь проспать Венецию. Я встаю, ещё темно, бегу на Сан-Марко, выглядывает солнце, и я понимаю, что этот город не для бегунов, здесь их и нет, по-моему, кроме меня здесь никто не бегает. Бесполезная затея. Мимо красоты нельзя бегать. Я останавливаюсь и стою, пытаясь запечатлеть в себе рельефы, колонны, фрески, розовые ступени, серые стены и изумруд воды, отражающий время», — сообщила звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru) 8 Фев 2019 в 8:54 PST

«Окружающая красота такова, что почти сразу возникает по-звериному смутное желание не отставать, держаться на уровне», — добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru) 8 Фев 2019 в 1:54 PST

К тому же Ирина осуществила свою давнюю мечту — отметила свой день рождения в этом романтичном городе. Актрисе исполнилось 46 лет.

Подписчики Ирины поздравили ее с днем рождения, также они отметили, что маленькая Василина похожа одновременно на маму и на отца.