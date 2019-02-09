Дэвида Духовны поймали на Московском вокзале в Петербурге

Поклонники запечатлели голливудскую знаменитость Дэвида Духовны на Московском вокзале, когда он выходил из «Сапсана».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Lavrova (@thealavr) 8 Фев 2019 в 3:11 PST

Оказалось, что американский актер, сценарист, продюсер, режиссер и писатель впервые приехал в Петербург, чтобы дать сольный концерт.

Исполнитель главных ролей культовых сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния» начал заниматься музыкальным творчеством в 2015 году. За плечами у 58-летнего артиста уже два полноценных студийных альбома «Hell or Highwater» и «Every Third Thought», к выходу готовится третий.