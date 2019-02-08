Станислав Садальский посвятил прощальный пост Сергею Юрскому

Актер театра и кино Станислав Садальский разместил у себя в Instagram-блоге фотоколлаж из фильмов, в которых ему довелось сниматься вместе с народным артистом России Сергеем Юрским. Один из снимков относится к сериалу «Место встречи изменить нельзя».

«Прощай... Человек-Театр, человек-Оркестр. Сегодня его не стало... Равных ему нет, штучный Актер», — написал Садальский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 7 Фев 2019 в 10:42 PST

«Как жаль, уходят титаны!», «Великие, любимые, незаменимые уходят», «"Республика ШКИД", где впервые увидела этого актера! Лучший из лучших! Печально», «Равных ему нету, не было, а может, и не будет», «Из наших сердец никогда не уйдет. Будем всегда помнить», — написали поклонники в комментариях.

Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни 8 февраля, по свидетельству близких, мгновенно. Прощальная церемония с артистом пройдет 11 февраля в театре Моссовета, где он служил последние сорок лет. По предварительным данным, Юрского похоронят на Троекуровском кладбище.