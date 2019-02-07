Павел Трубинер показал, как проводит отпуск с семьей в Таиланде

Пока телезрители внимательно следят за перипетиями медицинского детектива «Ланцет», в котором главного героя играет Павел Трубинер, сам артист проводит отпуск в теплых краях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Трубинер (@paveltrubiner_official) 2 Фев 2019 в 9:45 PST

В своем микроблоге Instagram он уже целую неделю публикует фотографии и видео из Таиланда. В эту экзотическую страну он привез отдохнуть свою супругу, актрису театра «Сатирикон» Юлию Мельникову, и двухлетнюю дочь Елизавету.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Трубинер (@paveltrubiner_official) 5 Фев 2019 в 6:47 PST

Родители девочки неоднократно вместе снимались в кино. Например, их можно увидеть в сериалах «Грач», «Смерть шпионам», «Тихая охота», «Спешите любить», «Мама».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Трубинер (@paveltrubiner_official) 7 Фев 2019 в 12:36 PST

Напомним, это не первый брак актера. От прошлых студенческих отношений с многократной чемпионкой по пятиборью Ольгой Мухортовой у Трубинера есть два сына — Павел и Александр.