Павел Трубинер показал, как проводит отпуск с семьей в Таиланде

Пока телезрители внимательно следят за перипетиями медицинского детектива «Ланцет», в котором главного героя играет Павел Трубинер, сам артист проводит отпуск в теплых краях.
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В своем микроблоге Instagram он уже целую неделю публикует фотографии и видео из Таиланда. В эту экзотическую страну он привез отдохнуть свою супругу, актрису театра «Сатирикон» Юлию Мельникову, и двухлетнюю дочь Елизавету.
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Родители девочки неоднократно вместе снимались в кино. Например, их можно увидеть в сериалах «Грач», «Смерть шпионам», «Тихая охота», «Спешите любить», «Мама».
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Напомним, это не первый брак актера. От прошлых студенческих отношений с многократной чемпионкой по пятиборью Ольгой Мухортовой у Трубинера есть два сына — Павел и Александр.