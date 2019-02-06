Юрий Гладильщиков: "Яндекс" может серьезно проколоться с аудиторией

Известный кинокритик считает, что молодёжная аудитория может не заинтересоваться продукцией нового киносервиса «Яндекса».

«Яндекс» решил заняться производством собственных сериалов. Ожидается, что компания уже в этом году запустит съемки примерно десяти проектов, которые будут готовы к просмотру в онлайн-кинотеатрах к 2020 году. Планируется, что если они, что называется, пойдут хорошо и соберут свою публику, то сериальное производство продолжится на постоянной основе.

О перспективах такого старта на фоне уже существующих онлайн-гигантов Netflix и Amazon, а также и нашей российской специфики мы поговорили с кинокритиком Юрием Гладильщиковым:

— Этот вопрос требует социологического анализа и точного знания, за счет чего живет тот же Netflix. До этого не может быть четких аргументов ни за, ни против.

Лично мне такая продукция, возможно, и стала бы интересна, но только если им удастся запустить что-то типа, например, «Метода» или «Оттепели» или, скажем, «Фарго». Но я сильно подозреваю, что на сериалы такого уровня, которые снимаются почти как кино, они не заманят хороших режиссеров и актеров, а также это означает особые деньги. А в последние годы, в отличие от девяностых с их, например, «X-files», снимаются именно такие сериалы, с серьезными вложениями.

Плюс у меня есть ощущение, что у нас сериалы смотрит в основном «возрастная» публика.

— Вы имеете в виду отечественные сериалы, видимо. И, соответственно, публику, воспитанную нашим ТВ.

— Естественно. Молодая публика смотрит в Сети продукцию HBO или того же Netflix с Amazon. HBO, кстати, давно снимает сериалы почти как большое кино. То есть «Яндекс» может серьезно проколоться с аудиторией, — считает Юрий Гладильщиков