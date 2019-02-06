Галина Юдашкина показала фото с подросшим младшим сыном

Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина Галина поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с младшим сыном Аркашей, которому в марте исполнится год. «Не могу, он такой сладкий пирожок, что хочется выложить все фото», — написала Галина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 5 Фев 2019 в 6:03 PST

«Какая милота!», «Да, и на маму смотреть одно удовольствие! А Малыш — прелесть!», «Глаза дедушки», «Очень, красивое фото!», «Вылитый дед!», «Аркадий необыкновенный малыш!», «Копия дедушка Валентин», — ответили подписчики в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 2 Фев 2019 в 6:37 PST

Напомним, у Галины Юдашкиной и ее супруга Петра Максакова, внука народной артистки России Людмилы Максаковой, двое сыновей. Старший Анатолий родился в апреле 2016 года и сейчас, по словам его мамы, легко говорит на двух языках, русском и английском, а также параллельно изучает китайский.