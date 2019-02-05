Валентин Юдашкин потерял голос из-за онкологии

Российский кутюрье Валентин Юдашкин почти не выходит в свет – он борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Тем не менее на днях он презентовал новую коллекцию одежды и аксессуаров, которая соединила в себе моду, культуру и традиции Святой земли.

Несмотря на тяжелый недуг, муза Юдашкина не оставляет. Он продолжает активно творить. Новую коллекцию он создал с израильским дизайнером Давидом Ройтманом.

– Во время одной из прогулок по прекрасным старинным улицам Иерусалима сама атмосфера древнего священного города подсказала нам новое направление движения, – пояснил кутюрье. – Она вдохновила нас на создание коллекции, которая даст возможность открыть истоки и корни различных культур.

Коллекцию Юдашкин презентовал в собственном бутике в центре столицы. Публика здесь собралась элитная – раввины, бизнесмены, чиновники. Их угощали изысканными закусками и предлагали пропустить бокальчик-другой шампанского. Впрочем, сам Валентин Юдашкин к угощениям не прикасался.

Присутствующие отметили, что великий кутюрье в последнее время сильно изменился. Юдашкин осунулся и похудел едва ли не вдвое. Каждое новое слово теперь дается ему с большим трудом – говорит мэтр моды почти шепотом.

Судя по всему, все изменения произошли из-за онкологического заболевания, с которым уже несколько лет борется Юдашкин. Сам мэтр о тяжелом недуге не говорит и просит близких не распространяться. Как стало известно нашим корреспондентам, он всецело доверяет врачам.

Поддерживает Юдашкина и давняя подруга Алла Пугачева. Примадонну, кстати, ждали и на презентации капсульной коллекции. Но Алла почему-то так и не приехала. Зато неожиданно появилась светская львица Алёна Кравец, которая на днях в пух и прах разругалась с мужем и переехала жить к любовнику в однокомнатную квартиру.

– Диме Шепелеву я говорила только правду, – вздыхает Алёна. – Я действительно нахожусь в очень непростой ситуации, уже месяц не видела дочь. Ужас, да и только. Сегодня пришла отвлечься, мне всегда нравились вещи Юдашкина.

Сам Валентин, пообщавшись с некоторыми друзьями, поспешил удалиться. Находиться в центре внимания ему сейчас очень непросто.