Татьяна Навка напомнила о наступлении восточного Нового года

Прославленная фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала, что ожидает нас в наступивший год Свиньи.

«Сегодня вступает в силу Восточный Новый Год! В прошлом году из путешествия по Корее узнала много интересного! Оказывается, на востоке, в отличие от нас, праздник ассоциируется с приходом весны, а год Свиньи особо почитаем, потому что последнее завершающее животное восточного зодиакального круга. Символ богатства, доброты, щедрости и терпения! А людям, родившимся в год Кролика, восточный гороскоп обещает плодотворный год!» — написала спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 5 Фев 2019 в 7:18 PST

«Ощутим свинюшку! Всем достатка!», «Татьяна, я тоже родилась в год Кролика и Овен, как и вы. Мира, удачи и всех благ!», «Ну и хорошо, что плодотворный! Будем надеяться», «Вы не только красивая и спортивная, а ещё и умная!», «Всех поздравляю с Восточным Новым Годом и желаю, чтобы ваши мечты исполнились!» — ответили ей поклонники в комментариях.