Московская премьера: балет-феерия "Бал сказок"

12 и 13 февраля 2019 года в Кремлевском дворце состоится праздничный балет-феерия «Бал сказок» с участием звёзд мирового балета. В спектакле примут участие выдающиеся танцовщики России: Николай Цискаридзе, Иван Васильев, Фарух Рузиматов, примы-балерины и премьеры ведущих российских театров: Мария Виноградова, Игорь Колб, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Виктория Кутепова, Денис Сапрун, Анастасия Матвиенко, Олеся Гапиенко, а также учащиеся Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, артисты балета Санкт-Петербургского государственного театра детского балета.

В эти дни в Кремле зрители увидят сцены из знаменитых балетов: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жар-птица», «Спящая красавица», «Шехеразада», «Корсар», «Петрушка», «Конек-горбунок», «Фея кукол», «Каменный цветок», «Ледяная дева» на музыку П. И. Чайковского, И. Стравинского, Н. А. Римского-Корсакова и других композиторов в постановках М. Петипа, М. Фокина, Н. Цискаридзе.

Поистине волшебное, незабываемое зрелище: герои любимых сказок оживают на сцене в сопровождении мультимедийных декораций и музыки великих композиторов. Яркая хореография, уникальная танцевальная программа, филигранное исполнение, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя, потрясающие декорации и костюмы, а также такая знакомая и волнующая музыка известных композиторов — все это ждет гостей 12 и 13 февраля в Кремлевском дворце.

«Бал сказок» — это чудесная история, которая напомнит каждому о торжестве добра и любви, а мечта и волшебство расцветут в сердце каждого зрителя!

Режиссер и хореограф-постановщик — заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.