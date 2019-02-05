Мария Порошина поделилась фото с малышом на прогулке

Популярная актриса театра и кино Мария Порошина поделилась с поклонниками редким кадром. На снимке, опубликованном сегодня в Instagram-аккаунте многодетной мамы, видно, что она прогуливается с коляской по парку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 4 Фев 2019 в 5:55 PST

«Наконец потеплело, и мы с малышом начали гулять», — подписала свой пост Мария. Она также рассказала, что двойная амортизация колес позволяет коляске ехать плавно даже по снежной неровной дороге.

«Мария! Вы превосходно выглядите. Очень молодая и красивая мама!», «Здоровья вам и вашим деткам!», — ответили Порошиной поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 16 Янв 2019 в 2:35 PST

Напомним, 11 января актриса родила сына, имя которого она пока еще не обнародовала. Мальчик стал пятым ребенком 45-летней Порошиной. От первого брака с Гошей Куценко у Марии есть дочь Полина (1996 г.). Во втором браке с актером Ильей Древновым родились еще три дочери — Серафима (2005 г.), Аграфена (2010 г.) и Глафира (2016 г.)