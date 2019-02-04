"Танго страсти Астора Пьяццоллы" для всех влюбленных

Танго — это мир, полный тайн и загадок, страсти и чувств. Эмоции, красота, элегантность, изящество — все это есть в танго!

Хотите убедиться в этом самостоятельно? 17 февраля 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится праздничное шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» в сопровождении Симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA». Красочное шоу традиционно посвящено Дню всех влюбленных. В этот день зрителей ждет отточенная хореография, яркие танцевальные номера и прекрасная музыка танго!

Для всех гостей, пришедших в нарядах с красными элементами, организаторы приготовили специальные праздничные подарки! Наряд должен обязательно содержать красный цвет — красное платье или юбка, красный шарф или красные туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей, передающих своим нарядом страсть аргентинского танго!

В новой программе шоу зрители услышат «Золотой голос танго» — Cesar Camargo и Martin Alvarado (Аргентина), которые исполнят песни настоящего аргентинского танго. Среди танцоров участие принимают призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango в категории Tango Escenario (Буэнос-Айреc, Аргентина) и победители конкурса Tango Dance World Championship (Буэнос-Айреc, Аргентина) театр аргентинского танго «Tango JAM Club», (хореограф-постановщик А. Майоров). В концерте прозвучат самые популярные произведения легендарного композитора Астора Пьяццоллы: «Chau Paris», «Chiquilin de bachin», «Rinascero», «Oblivion», «Adios Nonino», «Libertango» и концерты из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе».