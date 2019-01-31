Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы в день ее рождения

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Вера Глаголева ушла из жизни в августе 2017 года. Только самые близкие знали, что у нее онкологическое заболевание. До последнего дня Вера Витальевна работала, снимая свой последний фильм «Не чужие».

Сегодня в Instagram-аккаунтах дочерей Глаголевой Анны Нахапетовой и Анастасии Шубской появились посты, посвященные маме. На опубликованных фотографиях присутствуют все три сестры Анна, Мария и Анастасия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) 30 Янв 2019 в 7:52 PST

«Мы вместе и ТЫ была бы счастлива. Спасибо за нас. С Днём Рождения, МАМА! Мы скучаем... очень», «Спасибо нашей мамуле, за то, что мы есть друг у друга», — написали девушки.

«Вы невероятно красивые и очень достойные», «Спасибо Верочке за вас. Такие разные и такие уникально прекрасные», «Светлая ей память», «Вы продолжение нашей любимой актрисы! Будьте счастливы! Ее всегда будем помнить, смотреть и сопереживать ее героиням», — ответили в комментариях поклонники.