Участник "Битвы экстрасенсов" мог заплатить 500 тысяч за уход с шоу

Победитель «Битвы экстрасенсов» Владимир Муранов рассказал о штрафах в телевизионном шоу.

Владимир Муранов, победитель шоу «Битва экстрасенсов» в 2009 году написал на своей странице «ВКонтакте» о том, что пытался уйти из проекта, однако за это ему якобы пришлось бы заплатить неустойку в 500 тысяч рублей.

«Был момент когда я хотел уйти, но подписав договор после первого успешного испытания с телекомпанией, я подписался на то, что если я уйду с проекта, то должен возместить штраф в размере 500000 руб. Откуда такие деньги, когда я принимал людей за "конфеты". Да и близкие уже говорили, раз пошел, то иди до конца, хотя отец до последнего не мог поверить, что это все правда», — написал Муранов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

Он также отметил, что не хотел победить в проекте — ему было интересно, как все устроено на шоу. Муранов подчеркнул, что до него доходили слухи, что в проекте есть подставные экстрасенсы, однако, по его словам, «это лишь слухи».