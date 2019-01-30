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Актер театра Моссовета Юрий Беркун рассказал об обиде на Нину Русланову

Шоу-бизнес

Нина Русланова // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Нина Русланова // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Казалось бы, биография актрисы Нины Руслановой изучена от и до. Зрители ее просто обожают по ярким ролям в фильмах «Короткие встречи», «Цыган», «Будьте моим мужем», «Зимняя вишня». Известно, что у актрисы было два мужа — Геннадий Рудаков и Равкат Габито. Много написано о её тёплой дружбе с актёром Александром Кайдановским.

Но никто до сих пор не знал, что в её жизни был еще один мужчина. Именно актёр театра Моссовета Юрий Беркун увидел в детдомовской девчонке яркую звезду и постарался сделать так, чтобы она засияла для всех. Именно с нашим изданием Юрий Григорьевич впервые поделился своей тайной:

— На сцене харьковского театра шла пьеса Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Рядом со мной сидела девушка и очень необычно смотрела постановку, — вспоминает Юрий Григорьевич. — Незнакомка держала палец у края глаза — она делала его узким, чтобы видеть, что происходит на сцене. Близорука она была или дальнозорка, не знаю, но я пошутил по этому поводу, и мы разговорились. Так я узнал, что она учится в харьковском театральном институте.

— Юрий Григорьевич, у каждой женщины есть свой Пигмалион. Вы таким стали для Руслановой?

— Нина — звезда, понимаете! Не встреться я на её пути, встретился бы кто-то другой, но она бы всё равно стала Руслановой! Не помню, как мы с ней оказалась на стадионе, но помню, что она мне прочла «Девушка и смерть» Горького. Читала здорово! Она талантлива, чего уж там...

В тот вечер Нина мне сказала, что хочет в Москву. На тот момент я уже работал в театре Моссовета. Приехав в Москву, я первым делом рассказал о своей новой знакомой худруку театра Юрию Завадскому и попросил его написать записку знаменитому профессору Щукинского училища Борису Евгеньевичу Захаве. Завадский при мне написал: «Боря, тебе будет показываться Нина Русланова, которая талантлива». Этого было достаточно. Я отправился в Щукинское училище, где учился на режиссёрском факультете, и передал записку лично в руки Захаве. Нину взяли сразу на второй курс. С Ниной мы связались телеграммами, она была рада, что я за нее похлопотал. Девушка начала собираться в Москву.

— В следующий раз вы уже встретились в столице?

— Да. Но были ещё проводы в Харькове. Нина — девочка из детдома, она никогда не видела родительской ласки и опеки. Мои родители её хорошо приняли, были ей рады, а потом проводили в столицу. Мама напекла нашей студентке в дорогу много пирожков. Она в Москве устроилась, но не у меня. Мне негде было её принять, так как я сам мыкался по углам. Не пропала, жила в общежитии.

Первое время я её курировал. Как иначе? Я чувствовал перед ней свою ответственность. Потом она пошла своим путём.

— Вы не позвали Нину замуж?

— Я, наверное, странный человек. То ли это была излишняя скромность с моей стороны, то ли чрезмерная гордость.

Она общалась с актером Сашей Леньковым. Они были очень дружны. Пришёл момент, я отошёл вбок. Как-то зашёл к Нине в общежитие, она меня познакомила с Кирой Муратовой. Они готовились к съёмкам фильма «Короткие встречи», где она сыграла с Высоцким. Позже я познакомился с Геннадием Рудаковым, который потом стал мужем Руслановой и отцом её дочери. Он не имел к нашей профессии никакого отношения. Приятный молодой человек, утончённый такой.

Как-то я обратился к Руслановой за помощью: «Нина, я без работы хожу, поспособствуй, пожалуйста, чтобы меня куда-то взяли». Не знаю, может, она и обращалась к кому-то, но моя просьба осталась без ответа. Я был в списке «неснимаемых» актёров.

Сейчас у меня всё хорошо. Я по-прежнему служу в театре Моссовета. В этом году 55 лет, как я туда пришёл.

Юрий Беркун на сцене Театра им. Моссовета в спектакле «Reception»
// фото: Екатерина Цветкова / Global Look Russia

— А сейчас вы хотели бы увидеться с Ниной Ивановной?

— Да. Я бы подарил ей букет... С Ниной Ивановной мы виделись последний раз в одном медицинском учреждении, где проходят реабилитацию после инсульта — я там лечил ногу. Встретились и встретились — «привет — пока». Мы никогда не созваниваемся.

— Юрий Григорьевич, ваши отношения с Руслановой могли пойти по-другому?

— Нинка по отношению ко мне повела себя некачественно! Я могу обращаться к ней «Нинка», поверьте! Это она должна была звонить, спрашивать, как у меня дела! Она знает, почему так, а не иначе. Она должна была проявлять инициативу. Но она — вся из себя. Поймите меня правильно, я без осуждения...

Подробно о перипетиях судьбы Нины Руслановой читайте в издании «Желтая газета. Зажигай!» №4-2019 (в продаже с 5 февраля) и скоро на Sobesednik.ru.

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Нина Русланова // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

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