Алена Апина сыграет в театральной постановке Максима Виторгана

О премьере спектакля «В городе Лжедмитрове» заслуженная артистка России Алена Апина сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам певицы, постановку Максима Виторгана можно будет увидеть 20 и 21 марта в ДК им. Зуева. «Я там опять работаю Алёной Апиной. Но и за это спасибо!» — сообщила она, опубликовав несколько репетиционных фотографий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Апина (@neapina) 27 Янв 2019 в 7:47 PST

Пьесу в жанре фантасмагории о событиях, происходящих в закрытом научном городке, написал Алексей Кортнев. Автор вместе со своей группой «Несчастный случай» также принимают участие в реализации этого проекта.