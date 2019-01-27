Тимур Батрутдинов отменил выступление в США из-за отказа в визе

Комик Тимур Батрутдинов извинился перед зрителями за отмену своего выступления в Америке.

Как сообщил сам Батрутдинов в Instagram, причиной отмены его концерта в Соединенных Штатах стал отказ в получении американской визы.

При этом Батрутдинов отметил, что повод для отказа ему неизвестен. Комик извинился перед зрителями, которые ждали его выступления в США.

Напомним, Тимур Батрутдинов с 2005 года является резидентом телепроекта Comedy Club на телеканале «ТНТ», где выступает в дуэте с Гариком Харламовым.