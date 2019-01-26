Станислав Садальский рассказал о первой встрече с Высоцким

Артист Станислав Садальский опубликовал у себя в Instagram трогательный рассказ о первой встрече с Владимиром Высоцким, приложив к нему несколько архивных фотографий.

«Разве знали мы тогда, что Жеглова отольют в бронзе, и он будет стоять в святая святых — на Петровке, 38, как главный символ МУРа, потеснив даже Дзержинского? Разве думали, что всего через год после выхода на экраны "Места встречи" Высоцкого не станет, а прощание с ним будет отмечено в Книге рекордов Гиннесса, как самое масштабное в мире? Нет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 25 Янв 2019 в 6:29 PST

По слова Садальского, он, в отличие от многих актеров Таганки, никогда не хвастался знакомством с Высоцким. Хотя ему есть что рассказать. Самая первая встреча произошла на Одесской киностудии.

«Высоцкий тогда приехал вместе с Влади, которая во время съемки ждала его у входа в бильярдную на скамейке. Время шло, и Марина обратилась к Владимиру: "Долго мне здесь болтаться?"»

По мнению Станислава, Марина легко могла бы сыграть и Варю Синичкину, и Клавдию — любовницу Горбатого, но худсовету она не понравилась. «И, слава Богу, на сержанта Синичкину Марина никак не тянет. А вот на Музу и Любовь Высоцкого — да. И эту роль у нее уже никто никогда не отнимет», — написал артист.