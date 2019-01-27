Лариса Гузеева поделилась редким фото со своими детьми

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поделилась с поклонниками фотографией, на которой присутствуют ее 26-летний сын Георгий и 18-летняя дочь Ольга. Подобные снимки счастливая мать нечасто выкладывает в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 25 Янв 2019 в 9:40 PST

Она сама очень много работает, а дети давно выросли, и у каждого из них своя жизнь. Георгий недавно женился, а Ольга пока пребывает в активном поиске потенциального мужа.

«Ура, зашли ко мне на работу. Дети», — подписала свой пост Гузеева.

«Сын брутал», «Дочка на маму похожа, такая же красотка!», — написали поклонники, оставив семейству массу добрых пожеланий.