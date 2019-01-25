Дочь Пугачевой и Галкина прошлась по подиуму в свадебном платье

В Instagram аккаунте пятилетней Лизы Галкиной появилась ее фотография в свадебном наряде с букетом невесты в руках. «Как вам образ?», — задается вопрос, адресованный поклонникам.

Это не первый опыт маленькой Лизы. Она уже не раз принимала участие в модных показах детской одежды. Родители не против, потому как девочка от природы модница, любит примерять наряды и вертеться перед зеркалом.

Но всегда благосклонные в оценках детей Галкина и Пугачевой подписчики в этот раз разделились на два лагеря. Одни посчитали, что так ребенка наряжать нельзя: «Ну, это совсем лишнее. Я имею ввиду наряд», «Совсем не нравится. Выставлять ребенка в образе невесты — бред. Родителям большой минус», «Не надо бы так ребёнка наряжать. Как будто невеста — карлик. В обычной одежде для детей она прелестна!»

Другие возражали: «Чего нельзя? Каждая маленькая девочка хочет примерить наряд невесты. Мы в детстве, бывая у бабушки, делали фату из тюлевых покрывашек для подушек, надевали на голову и крутились перед зеркалом! Лишь бы брюзжать!», «А как ножку поставила! Образ замечательный!», «Свадебная фея».