Антон Макарский выставил будущим ухажерам дочери список условий

Звезда театра, кино и ряда известных мюзиклов Антон Макарский заранее подготовился к периоду ухаживаний молодыми людьми за его пока еще шестилетней дочкой Машей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 24 Янв 2019 в 9:40 PST

Ревнивый отец опубликовал в Instagram «Правила для желающих встречаться с моей дочерью». Жесткий список, изображенный на своей футболке, артист сопроводил подписью: «Доброе утро. Всем хорошего настроения! Спасибо», при этом отключил комментарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 24 Янв 2019 в 2:57 PST

Напомним, со своей коллегой Викторией Морозовой Макарский узаконил отношения в 2003 году. Долгожданная дочка Мария у пары родилась лишь в 2012-м. Еще через три года на свет появился сын Иван.